VPN dla Twittera: Odblokuj Twittera w 3 krokach

Rząd i zapory sieciowe blokują Twittera

Czasami rząd, zwłaszcza w Azji i na Bliskim Wschodzie, używa zapór sieciowych i cenzury, aby kontrolować przepływ informacji wśród swoich obywateli, szczególnie w czasach niepokojów społecznych oraz politycznych. Twój dostawca usług internetowych może zablokować Twittera zgodnie z życzeniami rządu. Czasami także szkoły zakładają zapory sieciowe i filtry, aby uniemożliwić uczniom dostęp do wartościowych zasobów na Twitterze. Co więcej, w krajach, takich jak Niemcy czy Francja, Twitter ukrywa niektóre treści, aby dostosować się do lokalnego prawa.

Blokowanie Twittera to jednak bezpośredni atak na Twoją wolność wypowiedzi. Odzyskaj już dziś swoją wolność wypowiedzi dzięki VPN.