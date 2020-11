Jak działa VPN

ExpressVPN to zaufana wirtualna sieć prywatna (VPN), która zwiększa Twoje bezpieczeństwo w Internecie. ExpressVPN pozwala Ci bezpiecznie przejść do trybu online z innym adresem IP oraz szyfruje Twoje połączenie internetowe, aby inni nie mogli zobaczyć Twoich danych bez względu na to, czy jesteś w Warszawie, we Wrocławiu, czy za granicą.

Gdy korzystasz z ExpressVPN, Twój dostawca usług internetowych (ISP) widzi jedynie zaszyfrowany ruch przechodzący na nasze serwery, zatem nie może odszyfrować danych oraz wyświetlić odwiedzanych przez Ciebie stron. Przeglądaj sieć ze spokojną głową. To świetny sposób na zapewnienie Twojemu połączeniu dodatkowej warstwy bezpieczeństwa w przystępnej cenie.