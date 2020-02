Dlaczego miałbym chcieć ukryć swój adres IP?

Twój adres IP mówi o Tobie bardzo dużo. Jeśli nie ukryjesz swojego adresu IP, prawdopodobnie ujawnisz więcej informacji na temat swojej lokalizacji, tożsamości i aktywności online, niż ci się wydaje, a to pozwala innym stronom kontrolować to, co widzisz w Internecie.

Ukryj mój adres IP = Ukryj moją lokalizację

Adresy IP są często mocno powiązane z fizyczną lokalizacją. Jeśli ktoś zna Twój publiczny adres IP, to może też zgadnąć, gdzie właśnie jesteś.

W zależności od tego, kim jesteś - może to być bardzo wygodne albo bardzo niebezpieczne. Tak czy inaczej, większość ludzi chce mieć kontrolę nad tym, komu ujawniają swoją lokalizację i kiedy. Nie lubią, gdy ich lokalizacja jest jawna bez ich zgody.

ExpressVPN umożliwia zastąpienie Twojego adresu IP bezpiecznym adresem IP VPN w dowolnej z 160 lokalizacji w 94 krajach na całym świecie, co pozwala Ci odzyskać kontrolę online.

Ukryj mój adres IP = Chroń moją tożsamość

Ponieważ każde urządzenie w Internecie posiada unikalny publiczny adres IP - ten adres IP może być wykorzystany do zidentyfikowania tego urządzenia, które można przypisać do konkretnej osoby. Dzięki temu strona internetowa, usługa lub aplikacja mogą łączyć określoną aktywność online z określoną osobą.

Jest to bardzo wygodne dla osób i firm, które chcą Cię śledzić, ale nie dla tych ludzi, którzy wierzą w prywatność. Jeśli nie podoba Ci się to, że osoby trzecie wiedzą, które strony www odwiedzasz, co pobierasz i z kim rozmawiasz, to musisz ukryć swój adres IP.

Ukryj mój adres IP = Przywróć moją wolność

Znajomość Twojego publicznego adresu IP umożliwia stronom internetowym, aplikacjom i serwisom kontrolować to, co robisz w zależności od tego, gdzie jesteś i kim jesteś. Ale zmieniając swój adres IP - możesz robić to, co chcesz.

Inne podmioty w Twoim połączeniu, takie jak operator sieci Wi-Fi, dostawca usług internetowych, a nawet agencje rządowe mogą również użyć Twojego adresu IP do blokowania, przekierowania oraz cenzurowania Twojej aktywności w sieci. Proxowanie Twojego ruchu przez VPN za pomocą innego adresu IP pozwala Ci pokonać cenzurę i odzyskać wolność w Internecie.