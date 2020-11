Jak działa VPN

Lubisz podróżować, ale chcesz mieć pewność co do swojego bezpieczeństwa online bez względu na to, dokąd zmierzasz? Nasza usługa zapewnia świetną ochronę online niezależnie od tego, czy przeglądasz serwisy społecznościowe, firmowy intranet, czy po prostu oglądasz swoje ulubione hiszpańskie programy. VPN umożliwia Ci dostęp do Internetu z innym adresem IP, dzięki czemu jesteś w stanie zachować anonimowość online.

Po za tym, gdy korzystasz z ExpressVPN, to Twój dostawca usług internetowych (ISP) widzi jedynie zaszyfrowany ruch przechodzący na nasze serwery, zatem nie może odszyfrować danych oraz wyświetlić odwiedzanych przez Ciebie stron. Przeglądaj sieć ze spokojną głową.