FAQ: Dostęp do Facebooka z VPN

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do Facebooka?

Istnieją trzy powody, dla których możesz nie mieć dostępu do Facebooka:

Łączysz się z kraju, który blokuje Facebooka i inne portale społecznościowe

Łączysz się z sieci, która blokuje Facebooka ze względów bezpieczeństwa

Pracujesz lub studiujesz w instytucji, która nie pozwala na korzystanie z Facebooka

Czy używanie VPN jest OK?

Korzystanie z VPN jest całkowicie legalne - miliony ludzi na całym świecie codziennie uzyskuje dostęp do Internetu poprzez VPN. Sieci VPN są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do ochrony poufnych firmowych danych, a klienci używają ich przez cały czas, aby uzyskać dostęp do ocenzurowanych stron, takich jak Facebook.

Dowiedz się więcej o tym, dlaczego VPN jest bezpieczniejszy i bardziej niezawodny niż darmowe serwery proxy.

Czy mogę uzyskać dostęp do Facebooka z dowolnego miejsca na świecie?

Tak! VPN umożliwia Ci dostęp do Facebooka z dowolnego miejsca na świecie

Jeśli wybierasz się do kraju, gdzie Facebook może być zablokowany, to zarejestruj się i zdobądź ExpressVPN przed wyjazdem, aby zapewnić sobie dostęp do wszystkich portali społecznościowych i stron ze streamingiem, gdziekolwiek jesteś.

Czy mogę odblokować Facebooka w szkole?

Pewnie, że tak! Dzięki VPN możesz uzyskać dostęp do Facebooka bez obawy o lokalne ograniczenia Internetu. Po prostu połącz się z bezpiecznym serwerem ExpressVPN w miejscu, w którym Facebook jest nadal dozwolony, a uzyskasz natychmiastowy dostęp.

Jak jeszcze VPN pomoże mi w korzystaniu z Facebooka?

Poza umożliwieniem uzyskania dostępu do Facebooka z dowolnego miejsca na świecie, VPN pozwala Ci również komunikować się z przyjaciółmi prywatnie i bezpiecznie.

Wiele lokalnych sieci Wi-Fi pokazuje Twoje dane osobom trzecim, dzięki czemu inni mogą zobaczyć to, co udostępniasz online. Na szczęście, VPN szyfruje ruch Twojego urządzenia i chroni go przed szpiegami oraz hakerami.

Do jakich innych stron mogę uzyskać dostęp dzięki VPN?

Gdy już uzyskasz dostęp do VPN, będziesz mógł korzystać z Facebooka na całym świecie i nie tylko. Możesz także uzyskać dostęp do innych ocenzurowanych stron www, jak Google, Gmail, YouTube i Twitter.