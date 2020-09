3. Używaj HTTPS

HTTPS to zaszyfrowana wersja protokołu HTTP, na którym zbudowano Internet. Jeśli używasz nowoczesnej przeglądarki, to możesz sprawdzić, czy korzystasz z protokołu HTTPS, spoglądając na pasek adresu ikony kłódki. Ale ponieważ nawet potężne strony www czasami łączą się z niezaszyfrowanym HTTP, EFF opracował rozszerzenie przeglądarki o nazwie HTTPS Everywhere, które przekierowuje wszystkie żądania do HTTPS.