La connexion à ExpressVPN est rapide et facile . Il vous suffit de vous abonner, de télécharger l'appli et de vous connecter !

ExpressVPN est d'abord et avant tout une société de confidentialité. Par conséquent, elle ne conserve aucune donnée d'activité ou de connexion. ExpressVPN ne collecte également jamais de données qui permettraient à quiconque de retracer une activité de réseau ou un comportement spécifique d'un utilisateur individuel. En savoir plus sur l' engagement d'ExpressVPN pour la protection de la vie privée et sur sa politique de confidentialité .

Oui ! ExpressVPN est disponible sur une large sélection d'appareils, y compris les ordinateurs, les smartphones, les Smart TV et les appareils de streaming ainsi que les consoles de jeu . Vous pouvez installer ExpressVPN sur autant d'appareils que vous le souhaitez, et jusqu'à huit appareils peuvent être connectés à ExpressVPN simultanément avec un seul abonnement. Vous pouvez également installer ExpressVPN sur votre routeur Wi-Fi pour en connecter encore plus.

Les applis et contenus Roku varient en fonction de votre localisation. Vous profiterez au mieux de la console si vous avez un compte Roku aux États-Unis, et vous pouvez en créer un même si vous vous trouvez en dehors du pays en vous connectant à une localisation VPN située aux États-Unis (vous serez peut-être amené à fournir un code postal situé aux États-Unis). Consultez tous les détails sur notre page de configuration Roku .

Roku est un petit appareil qui s'insère dans le port HDMI de votre télévision. Il se connecte à votre internet et vous laisse apprécier divers applis sur votre télévision en diffusant des contenus gratuits et payants en streaming, appartenant à des services comme Amazon Prime Video , Netflix , Disney+ , YouTube , HBO Max/Go et Hulu .

La plupart du temps, je suis en dehors des États-Unis, mais j'aime regarder ma série télévisée préférée. ExpressVPN me permet de le faire partout où je suis, et je n'ai pas à m'inquiéter de voir le message d'erreur proxy sur mon écran.

En dehors des utilisations évidentes comme surfer discrètement sans avoir à sacrifier ma liberté numérique, pour moi, un Anglais expatrié aux Etats-Unis, ce service VPN me permet de regarder la TV britannique, la seule chose de chez moi qui me manque vraiment !

Besoin d'un VPN pour vos autres consoles de jeu et de streaming multimédia ? Le fait d'avoir ExpressVPN sur votre routeur protège tous vos appareils domestiques, ou vous pouvez utiliser notre service MediaStreamer pour PlayStation , Apple TV , Xbox et Nintendo Switch .

Diffusez une vidéo à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur sur votre télévision en utilisant Roku. Visitez notre page de support client pour plus d'informations. Bien que cette technologie ne soit pas adaptée à toutes les combinaisons de services et d'appareils, c'est souvent la manière la plus simple d'utiliser votre VPN pour le mirroring sur une télévision. Essayez-la chez vos amis même s'ils n'ont pas ExpressVPN.

Utiliser un routeur virtuel signifie le partage d'une connexion ExpressVPN à partir d'un PC Windows. Vous aurez les mêmes avantages d'un routeur VPN, mais vous n'aurez pas besoin d'un équipement supplémentaire. Votre ordinateur doit rester allumé et la configuration peut être un peu complexe. En savoir plus !

Installez ExpressVPN sur votre routeur pour obtenir les avantages de la confidentialité complète et de la sécurité VPN sur votre Roku (et tous les autres appareils de votre réseau). Votre connexion VPN reste toujours active, ce qui permet à votre Roku et aux autres appareils connectés de fonctionner comme s'ils étaient dans un autre pays.

