Combien d'appareils puis-je connecter à ExpressVPN ?

Un seul abonnement ExpressVPN vous permet de connecter jusqu'à cinq appareils en même temps ! Installez ExpressVPN sur autant d'appareils que vous le souhaitez, et connectez jusqu'à cinq d'entre eux en même temps. Et si vous souhaitez connecter plus de cinq appareils simultanément, nous avons ce qu'il vous faut : ExpressVPN sur votre routeur.