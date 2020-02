¿Una VPN me permite usar Google Stadia gratis?

No. Usted necesita obtener a una suscripción a Google Stadia, si aún no lo ha hecho, aunque se espera que una versión gratuita del servicio sea lanzada en 2020. Con la versión gratuita aún será necesario pagar por cada juego. Durante el período inicial de lanzamiento, los usuarios deben comprar un paquete Premiere Edition de 129,99 USD que incluye un Chromecast Ultra, un controlador y tres meses de servicio. No está claro cuándo podrán los jugadores acceder a Google Stadia sin tener que pagar por la Premiere Edition.

ExpressVPN complementará su suscripción a Google Stadia para permitirle jugar todos los juegos que desee, sin limitaciones por parte de su ISP.