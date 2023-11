Me gusta ExpressVPN, todo funciona como debe ser. Una vez les hice una pregunta tonta, que me fue respondida de manera muy rápida y muy amable por la gente de soporte técnico. ¡Me encanta!

Si bien Kali tiene un cliente VPN incorporado, no es un servicio de VPN real y aún requiere que se conecte a una VPN de un tercero, como ExpressVPN. Al ser una distribución basada en Debian, usted puede instalar ExpressVPN en Kali Linux. Dicho esto, ExpressVPN no es oficialmente compatible con Kali Linux, y no ofrece soluciones para los problemas que surjan

