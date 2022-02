Threat Manager: bloquee los rastreadores de las aplicaciones con un toque

Esto significa que, cuando usted utiliza ExpressVPN con Threat Manager, su tráfico en línea no solo está a salvo de algunas empresas, sino que la actividad registrada no se comparte tan extensamente. Threat Manager también se adhiere la política de privacidad de ExpressVPN de nunca llevar registros de actividad ni de conexiones, para que así usted pueda navegar con mayor privacidad.

Una VPN se asegura de que todos los operadores de internet, como su proveedor de servicios de internet (ISP) y sus subcontratistas, no puedan ver lo que usted hace en línea. Pero aun así, cualquier aplicación o página web que use podría registrar sus actividades y compartir esos datos con terceros.

Hoy en día, muchos navegadores web populares incluyen funciones que limitan a las empresas de anuncios con las que las páginas web pueden comunicarse, reduciendo así la cantidad de información compartida sin autorización. Sin embargo, estas funciones no siempre están presentes en todos los navegadores y a menudo no cubren a las aplicaciones; es aquí donde Threat Manager resulta de gran utilidad.

