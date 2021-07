Obtenga la mejor VPN para jugar en Google Stadia

No. Usted necesita obtener a una suscripción a Google Stadia, si aún no lo ha hecho, aunque se espera que una versión gratuita del servicio sea lanzada en 2020. Con la versión gratuita aún será necesario pagar por cada juego. Durante el período inicial de lanzamiento, los usuarios deben comprar un paquete Premiere Edition de 129,99 USD que incluye un Chromecast Ultra, un controlador y tres meses de servicio. No está claro cuándo podrán los jugadores acceder a Google Stadia sin tener que pagar por la Premiere Edition.

Los suscriptores deben tener una dirección de facturación en un país donde el servicio esté disponible. Se espera que algunos países no cuenten con todos los juegos ofrecidos por Google Stadia. Esto significa que los suscriptores que viajan a otro país quizá no puedan acceder a los juegos comprados en su país de origen.

Google Stadia está haciendo crecer rápidamente su lista de juegos, la cual ya incluye decenas de títulos, como Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus y Assassin's Creed Odyssey.

