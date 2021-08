Obtenga la mejor VPN para jugar FIFA en línea

¡Ajá! Sí. Es la VPN más rápida que he usado hasta el día de hoy. Ya no la apago para jugar. Ni se nota.

No importa si prefiere jugar en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Tablet o su teléfono, ExpressVPN le tiene cubierto.

No permita que su ISP haga más lenta su conexión. Con una VPN, la información no puede ser inspeccionada, así su ancho de banda no se verá limitado .

Los servicios de proxy gratuitos no se recomiendan para los juegos en línea, ya que no ofrecen los mismos beneficios de privacidad y seguridad que las VPN de paga . Muchos no funcionan como se anuncia, algunos hasta pueden llegar a vender sus datos, y la mayoría dejará sus redes vulnerables ante ataques.

FIFA 20 está disponible en Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. FIFA 21 está disponible en Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Google Stadia.

