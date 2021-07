MediaStreamer le permite ver contenido al que quizás usted no tenga acceso de otra manera. Es el más fácil de configurar, pero no ofrece la protección ni las ventajas para videojuegos que sí le brinda una VPN. (Entérese de cómo configurar MediaStreamer en PlayStation 4 y PlayStation 3 ).

No. Usted tendrá que registrarse por separado para obtener una suscripción a PlayStation Now. ExpressVPN va a complementa su suscripción a PlayStation Now al proporcionarle una experiencia de juego en línea más segura y estable.

¿Una VPN me permitirá usar PlayStation Now gratis?

¡Ajá! Sí. Es la VPN más rápida que he usado hasta el día de hoy. Ya no la apago para jugar. Ni se nota.

