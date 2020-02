¿Cuál es la mejor manera de evitar las limitaciones de ancho de banda de los ISP?

Si su ISP limita su ancho de banda, y cambiar de proveedor no es una opción viable, la solución más sencilla es conectarse a través de una VPN. Una VPN, o red privada virtual (virtual private networking en inglés), encripta su tráfico de internet, ocultándolo así de su proveedor de servicios. Como resultado, su proveedor no podrán examinar sus paquetes de datos, así que no podrán limitarlos basado en el servicio que usted utilice. El resultado final es la capacidad de reproducir video en streaming sin restricción alguna.