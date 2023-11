Me encanta esta app. Viajo mucho por todo el mundo y esta aplicación me ayuda a mantenerme en contacto.

Pese a que existen numerosos servicios de proxy y VPN gratuitos, no son recomendables pues no ofrecen los mismos beneficios de privacidad y seguridad que una VPN de paga. Muchos no cumplen lo que prometen, y algunos incluso pueden llegar a vender sus datos. Además, la mayoría deja sus redes vulnerables a los ataques.

Aunque el Relay privado de iCloud de Apple se ha diseñado para proteger su privacidad al enviar su tráfico en línea mediante dos relays privados de internet, solo lo hace cuando usted navega por internet con Safari. No ofrece encriptación entre dispositivos ni desbloquea las páginas o el contenido que no están disponibles en su región.

Si bien macOS ofrece la opción de conectarse a un servidor VPN en Preferencias del sistema, técnicamente hablando no es un servicio de VPN. En realidad, es un conducto que se conecta a un servicio de VPN de terceros, como ExpressVPN. Es posible eliminar esta opción manualmente siguiendo los pasos de soporte de Apple para eliminar una VPN del Mac, en la configuración del sistema. Recuerde que con ExpressVPN puede simplemente desconectar la VPN cuando no quiera utilizarla.

