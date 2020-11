La mejor protección de VPN anónima

ExpressVPN se toma en serio su privacidad.

Nuestro compromiso con su privacidad implica que nunca conservamos información sensible, y eliminamos tanto registros de actividad como de conexión. Nuestros sistemas están diseñados para NO saber cómo nuestros clientes utilizan nuestros servicios. ExpressVPN es incapaz de responder preguntas como “¿Cuáles usuarios estuvieron conectados a una cierta dirección IP a una hora específica?", o “¿Cuáles usuarios accedieron acierta página web en particular?” debido a que sencillamente no poseemos tales datos.

Otros proveedores de VPN dicen “no llevar registros” en sus políticas de privacidad, sin entrar en mayores detalles. ¿Saben ellos si sus clientes logran utilizar sus aplicaciones correctamente? ¿Son capaces de hacer cumplir los límites de uso simultáneo en más de cinco dispositivos?

Si un proveedor dice “no saber nada”, pero no es capaz de responder preguntas sencillas acerca de lo que específicamente sabe o no sabe, entonces sería razonable el cuestionar su afirmación de “no llevar registros”. Desafortunadamente, la mayoría de los proveedores no son transparentes en el asunto más importante para los usuarios de VPN: su privacidad.