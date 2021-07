El servicio de MediaStreamer de ExpressVPN le brinda una manera sencilla de ocultar la ubicación de su consola y funciona de manera fluida con una amplia gama de dispositivos populares (incluyendo smart TV), permitiéndole hacer streaming sin tiempos de carga (“buffering”) prolongados. La configuración es facilísima, puesto que no necesita ningún otro equipo. Pero no le brinda toda la protección a su privacidad que le ofrece una VPN.

Need help? Chat with us!