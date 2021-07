Cómo utilizar una VPN con Pokémon Go

Si por cualquier motivo usted no está satisfecho jugando Pokémon Go con ExpressVPN, contacte a nuestro soporte técnico dentro de los siguientes 30 días y obtenga un reembolso total. Es así de simple.

* ExpressVPN no garantiza la calidad de ninguna aplicación de ubicación falsa o suplantación de GPS, ni puede garantizar que usted no será vetado de jugar Pokémon Go si utilizaa una. Tenga cuidado y descárguelas bajo su propio riesgo.

No debería ser así, siempre y cuando usted se conecte a una VPN antes de cambiar la ubicación GPS de su dispositivo e iniciar la aplicación Pokémon Go.

No con ExpressVPN solamente. ExpressVPN le permite cambiar su dirección IP , pero Pokémon Go utiliza su ubicación GPS y no su dirección IP para determinar su ubicación en el juego. Si desea atrapar Pokémon como si usted se hallara en otro lugar, necesitará suplantar su ubicación GPS.

Otros usuarios quizá puedan descargar Pokémon Go pero desean suplantar su ubicación dentro del juego. Si bien ExpressVPN no puede suplantar su ubicación por sí misma, sí puede ayudarle a hacerlo mientras reduce el riesgo de ser vetado.*

Pokémon Go es sumamente popular, pero algunos países bloquean a los jugadores el acceso ciertas funciones o a descargar el juego. Algunas redes impiden que los jugadores puedan atrapar Pokémon en instalaciones escolares o empresariales. Para desbloquear Pokémon Go en estas ubicaciones, usted necesitará una VPN.

