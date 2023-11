Le recomendamos que no use una VPN gratis para su Android TV. Está claro que no todas las VPN conllevan problemas, pero si una VPN no le cobra, tenga la seguridad de que está usando otras formas de ganar dinero para mantener el servicio.

Una VPN gratis para Android VPN podría participar de cualquiera de estas actividades para monetizar su tráfico sin que usted lo sepa:

Inyecta anuncios personalizados y contenidos no deseados en su navegador.

Guarda su historial de navegación y se lo vende a los anunciantes.

Registra sus nombres de usuario, contraseñas y datos bancarios.

Roba su ancho de banda.

Por eso le recomendamos que use una VPN de paga, como ExpressVPN. Ninguna VPN gratis puede igualar la velocidad, seguridad y calidad de servicio que ExpressVPN le ofrece.