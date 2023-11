Me gusta ExpressVPN, todo funciona como debe ser. Una vez les hice una pregunta tonta, que me fue respondida de manera muy rápida y muy amable por la gente de soporte técnico. ¡Me encanta!

Cualquiera que me conoce sabe que difícilmente se me puede considerar un "experto en informática", así que una aplicación como esta, que se encarga de todos los aspectos técnicos de configurar buenas medidas de seguridad y privacidad, es oro puro.

Detiene todo el tráfico si la VPN no logra conectarse. O use el interruptor de seguridad, en Android 8 y superior.

Pese a que existen servicios de proxy y VPN gratuitos disponibles para Android, no son recomendables ya que no ofrecen los mismos beneficios de privacidad y seguridad que las VPN de paga . Muchos no funcionan como lo anuncian, algunos incluso pueden llegar a vender sus datos y la mayoría deja a sus redes vulnerables a ataques.

