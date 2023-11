No, no todos los routers se pueden usar como VPN router. Para usar un router como VPN router, debe ser compatible con todos los protocolos de VPN, y necesita tener capacidad de procesamiento y memoria (RAM) para poder manejar la encriptación y desencriptación de todo el tráfico de internet. La manera más sencilla para saber si puede instalar un software VPN específico en cualquier modelo de router, es revisarlo con su proveedor de servicio de VPN.

Si bien cualquier router puede brindar acceso a internet, Aircove lo hace mejor: ofrece todos los beneficios de ExpressVPN a toda la red de manera instantánea. Si está conectado, está protegido. No necesita instalar ExpressVPN en ningún otro dispositivo, si no lo desea.

Una interfaz de router muy cómoda, y algo que me pareció genial es que tenía su propio firmware sin configuraciones complicadas. Por eso es que uso su producto, que en mi opinión no tiene competencia.

Ya no pierda el tiempo con menús de ajustes confusos, simplemente conéctese con un clic. ¿Quiere que ciertos dispositivos sean excluidos de la VPN? No hay problema. Nuestra función Grupos de dispositivos le brinda un control total.

