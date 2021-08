Zdobądź najlepszy VPN do gry w FIFA online

Taaaaaak! To najszybszy VPN, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Nawet nie zawracam sobie głowy wyłączaniem go do grania. Praktycznie tego nie zauważam.

@expressvpn Udało mi się w końcu znaleźć usługę idealną do grania 10/10 wszystkie platformy, właśnie to było mi potrzebne!

Nie polecamy używania darmowych proxy do gier online, ponieważ nie oferują one tych samych korzyści z zakresu prywatności i bezpieczeństwa, co płatne sieci VPN. Wiele z nich nie działa zgodnie z reklamowanymi obietnicami, niektóre mogą nawet sprzedawać Twoje dane, a większość będzie narażać Twoją sieć na ataki.

Gra FIFA 20 jest z kolei dostępna dla systemu Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, a w FIFA 21 można grać na Windowsie, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Google Stadia.

Gracze, którzy zostaną zbanowani, mogą ponownie rozpocząć grę w FIFA, korzystając z innego adresu IP , a jednym ze sposobów na to jest połączenie się z siecią VPN. To właśnie VPN daje nowy adres IP, dzięki któremu można cieszyć się większą anonimowością , pokonać cenzurę i wrócić do gry.

Krótsze trasy połączeń między użytkownikiem a serwerami gier mogą zmniejszyć opóźnienia i ogólne opóźnienie. Oznacza to, że pakiety danych są w stanie szybciej przemieszczać się między Twoim komputerem a serwerem gry, zmniejszając zauważalne opóźnienia między Twoją aktywnością a tym, co dzieje się w grze, oferując Ci przewagę. Zazwyczaj najlepsze rezultaty daje połączenie z serwerem VPN, który znajduje się najbliżej serwera gry.

Co to jest FIFA?

