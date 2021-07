Internetsensur: Hvad er det?

Internetscensur er undertrykkelse af indhold på internettet, som regeringer kan foretage for at begrænse viden. Skoler og arbejdspladser blokerer også indhold på deres netværk for at mindske distraktioner, mens forældre begrænser det, der er tilgængeligt, for at beskytte børn mod uegnet materiale.

Lande bruger internetcensur for at forhindre, at information spredes, hvilket undertrykker udfordringer for deres officielle fortælling om verden. Dette er en måde at udøve kontrol over mennesker og forhindre oprør i samfundet. Internets censur fra regeringer er ofte motiveret af moralske eller religiøse indvendinger såvel som for at forhindre adgang til ophavsretligt beskyttet materiale.

Censorer anvender tekniske metoder til at blokere sine internetbrugere fra at få adgang til et udvalg af websteder (såsom udenlandske nyhedssider), apps (som Facebook og YouTube) og tjenester (som Google). I nogle tilfælde vedtager lande love, der gør det vanskeligt at offentliggøre indhold til internettet. I ekstreme tilfælde nægter de borgerne adgang til internettet helt. ExpressVPN's internetcensurrapport for 2020 ser på, hvordan lande rundt om i verden praktiserer internetcensur.