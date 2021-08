Neem de beste VPN om FIFA online te spelen

Wat is FIFA?

FIFA is een enorm populaire serie voetbalspellen, ontwikkeld door EA Sports. Sinds het begin in 1993 zijn er allerlei incarnaties van de franchise ontstaan, waaronder hele belangrijke afsplitingen zoals FIFA World Cup, UEFA Champions League, FIFA Street en FIFA Manager. De latere toevoegingen aan de centrale FIFA franchise bevatten gelicenseerde versies voor de meeste internationale voetbal liga's, onder andere de Engelse Premier League, Italiaanse Serie A, Franse Ligue 1, Japanse J1 Liga, Australische A-League en de Zuid-Koreaanse K-League, om er maar een paar te noemen.

Of u nu in de verhaal modus zit, een sterrenteam bouwt met Ultimate Team, speelt met vrienden bij u in de buurt, of online in een multiplayer versie, FIFA heeft iedere voetbalfan iets te bieden. Geen wonder dat het één van de meestgespeelde games ter wereld is.