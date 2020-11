Quale protocollo VPN è il migliore?

OpenVPN (TCP vs. UDP)

OpenVPN è un protocollo open source altamente configurabile. È disponibile gratuitamente per tutte le piattaforme ed è tenuto in grande considerazione dalla comunità, oltre a essere ampiamente adottato tra i servizi VPN per i consumatori.

OpenVPN può essere facilmente configurato per mascherarsi come normale traffico internet, il che lo aiuta a eludere il rilevamento da parte di filtri e firewall. È stato ampiamente verificato da ricercatori indipendenti riconosciuti, rendendolo appropriato per la distribuzione anche in ambienti sensibili.

In molte situazioni, OpenVPN è il protocollo VPN preferito.

Molte app di ExpressVPN utilizzano OpenVPN come impostazione predefinita quando il protocollo è impostato su “Automatico”. Gli utenti possono scegliere tra UDP (ottimale per la velocità) o TCP (ottimale per l'affidabilità della connessione) all'interno delle impostazioni dell'app, se lo desiderano.

Conclusione: nella maggior parte dei casi, scegli questo