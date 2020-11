Welches VPN-Protokoll ist das beste?

OpenVPN (TCP vs. UDP)

OpenVPN ist ein hochgradig konfigurierbares Open-Source-Protokoll. Es ist für alle Plattformen frei verfügbar, genießt ein großes Ansehen und ist unter den VPN-Diensten für Verbraucher weit verbreitet.

OpenVPN kann am einfachsten so konfiguriert werden, dass es sich als gewöhnlicher Internet-Verkehr maskiert, was ihm hilft, der Erkennung durch Filter und Firewalls zu entgehen. Das Protokoll wurde von vertrauenswürdigen unabhängigen Forschern umfassend geprüft, so dass es sich auch für den Einsatz in heiklen Angelegenheiten eignet.

In vielen Situationen ist OpenVPN das optimale VPN-Protokoll.

Viele ExpressVPN-Apps verwenden OpenVPN standardmäßig, wenn das Protokoll auf “Automatisch” eingestellt ist. Benutzer können bei Bedarf innerhalb der App-Einstellungen zwischen UDP (optimal für die Geschwindigkeit) oder TCP (optimal für die Verbindungszuverlässigkeit) umschalten.

Schlussfolgerung: Hauptsächlich dieses Protokoll verwenden