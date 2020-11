Qual protocolo VPN é o melhor?

Qual protocolo VPN você deve escolher?

O aplicativo ExpressVPN torna mais fácil escolher um protocolo, pois ele seleciona automaticamente o melhor protocolo para você com base na qualidade da sua conexão à Internet. É por isso que seu protocolo está sempre definido como “Automático” por padrão. No entanto, você também pode escolher manualmente um protocolo se tiver circunstâncias especiais ou se for solicitado a fazê-lo por um membro de nossa equipe de suporte.