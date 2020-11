Który protokół VPN jest najlepszy?

OpenVPN (TCP vs. UDP)

OpenVPN to wysoce konfigurowalny protokół typu open source. Jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich platform i cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników, a także powszechnie stosuje się go w przypadku usług VPN.

OpenVPN można łatwo skonfigurować tak, by maskował się jako zwykły ruch internetowy, co zmniejsza ryzyko wykrycia go przez filtry i zapory sieciowe. Został poddany szerokiemu audytowi przez niezależnych i zaufanych badaczy, co sprawia, że nadaje się do wdrożenia nawet we wrażliwych środowiskach.

W wielu sytuacjach, preferowanym protokołem VPN jest właśnie OpenVPN.

Wiele aplikacji ExpressVPN używa domyślnie OpenVPN w przypadku, gdy protokół jest ustawiony na „Automatyczny”. Użytkownicy mogą przełączać się między UDP (optymalny dla prędkości) lub TCP (optymalny dla niezawodności połączenia) w ustawieniach aplikacji.

Werdykt: Wybieraj go przez większość czasu