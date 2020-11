Mikä on paras VPN-protokolla?

Tutustu ExpressVPN:n Lightway-protokollaan

Me ExpressVPN:llä olemme ylpeitä työstämme Lightwayn kehittäjinä. Se on seuraavan sukupolven VPN-protokolla, joka tarjoaa parhaimman nopeuden, turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue lisää täältä.

Lightway on vielä varhaisessa vaiheessa, ja se on tällä hetkellä saatavilla betana Android- ja reititinsovelluksissamme. Muille alustoille se on saatavilla pian. Jos sinulla ei ole vielä ExpressVPN:ää, suosittelemme 30 päivän rahat takaisin -takuumme hyödyntämistä ja Lightwayn kokeilemista. Luotamme siihen, että sinunkin mielestäsi Lightway on paras VPN-protokolla.