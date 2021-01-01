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Web'de Anonim Olarak Gezinme: Tamamen Anonim Olarak Nasıl Gezinilir

ExpressVPN ile web'de anonim olarak gezinin ve gizliliğinizi koruyun.

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IP adresinizi gizleyin: IP adresini gizleyen saksıdaki çiçekler.
Bağlantınızı şifreleyin: Şifrelemeyi gösteren ve ekranda rastgele karakterlerle değiştirilen sayılar.

Anonim bir şekilde gezinmek için VPN kullanın

Kendini anonim olarak tanıtan birçok VPN sağlayıcısı tam anonimlik sağladıklarını söylerler ama aslında çevrimiçi yaptıklarınızı kaydederler. ExpressVPN herkesin bir gizlilik hakkı olduğuna inanır. Bu yüzden hiçbir zaman çevrimiçi gezinme aktivitelerinizi kayıt altına almayız. Gizli kalın, güvenli kalın, ve anonim bir şekilde gezinin.

ExpressVPN yaptığınız her şeyi anonimleştirmenize yardımcı olur

IP adresinizi gizleyin ve gerçek anlamda anonim olun

Nerede olduğunuzu gizleyin ve anonim bir şekilde gezinin. Dünya çapındaki 94 ülke içinde herhangi bir ExpressVPN sunucusuna bağlandığınızda IP adresiniz ve konumunuz gizlenir. Fiziksel konumunuza göre fiyatları artıran şirketleri engelleyin ve VPN ile torrent indirirken gerçek IP adresinizi gizleyin.

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Devletin sizi gözetlemesine izin vermeyin.

Anonim gezinme 101: Çevrimiçiyken kendinizi koruyun

ExpressVPN'in Windows, Mac, Android, iOS, Linux ve yönlendiriciler için kullanımı kolay uygulamaları ve ayrıca medya izleme konsolları ve akıllı TVler gibi diğer cihazlar için birçok manuel kurulum öğreticileri arasından seçin.

Çevrimiçi gizliliğinizi koruyun. ExpressVPN'i anonim proxy VPN hizmetiniz olarak kullanın.

Bilgilerinizi üçüncü kişilere karşı koruyun

VPN olmadığında, üçüncü taraflar internet trafiğinizi görebilir. İnternet servis sağlayıcınız aktivitelerinizi takip edebilir ve diğer kuruluşlar ile paylaşabilir. Devletler verilerinizi içeriklere erişmenizi önlemek için kullanabilir, ve şirketler size karşı fiyat ayrımcılığı uygulayabilir. Ve özellikle herkese açık Wi-Fi kullandığınızda, siber suçlara ve trafik gözetlemelerine karşı korunmasız kalırsınız.

Çevrimiçi iken anonim kalmak ve diğer herkesi kişisel işlerinizden uzak tutmak için ExpressVPN kullanın.

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Verilerinizi korumak için ExpressVPN'e güvenin.

ExpressVPN: En anonim VPN hizmeti

ExpressVPN 2009 yılından beri internet gizliliğinin yüksek sesli bir savunucusu olmuştur. Anonimlik, çevrimiçi gizlilik ve ifade özgürlüğünüzü korumak için mücadele eden organizasyonları gururlu bir şekilde destekliyoruz. ExpressVPN, bugün dünyanın önde gelen seçkin VPN servislerinden biridir.

Kişisel verileriniz için başka kime güvenebilirsiniz?

ExpressVPN gizliliğinizi ciddiye alıyor

Gizlilik ile gezinin

ExpressVPN ile internet trafiğiniz hiçbir zaman kaydedilmez. Bu nedenle hiçbir şey sizi bir IP adresi veya tarih damgası ile eşleştiremez. Paylaşılan IP adresleri ile iziniz sürülemez.

Anonim olarak ödeme yapın

BitPay üzerinden BitCoin ile ödeme yaptığınızda, sağlamanız gereken tek bilgi eposta adresinizdir, böylece tamamen anonim kalabilirsiniz. Ayrıca diğer birçok ödeme şeklini de kullanabilirsiniz.

Casusları etkisiz hale getirin

ExpressVPN, NSA gibi devlet kuruluşları ile bilgilerinizi paylaşmaz. Ve trafik kayıtları tutmadığımızdan dolayı çevrimiçi aktivitelerinizin herhangi bir üçüncü tarafa sızması imkansızdır.

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"Casuslara hayır" stickerı yapıştırılmış laptop kullanan kadın.

Anonim gezinme kısıtlamaları

Ancak, anonim gezinme söz konusu olduğunda birkaç sınır bulunmaktadır.

Öncelikle, bilgisayarınız uyku moduna geçtiğinde, güçte bir değişiklik oluştuğunda veya Wi-Fi ağını değiştirdiğinizde en iyi VPN bağlantıları bile bazen kopabilir. Bu olduğunda, ExpressVPN'in Network Lock kill switch‘i sizi korumak için hazırdır ve VPN bağlantınız başarılı bir şekilde tekrar bağlanana kadar tüm internet trafiğini durdurur.

Çevrimiçi hesaplarınızdan çıkış yapma veya onları silme, takipçileri yenme ve Tor gibi araçları kullanma dahil olmak üzere, çevrimiçi anonim kalma üzerine daha fazla kapsamlı tavsiyeler için Gizlilik Kılavuzları‘na göz atın.

Paylaşılan IP adresleri ile hızlı, anonim VPN

ExpressVPN'i seçmek için birçok harika neden var!

Aşırı hızlı VPN

ExpressVPN'in optimize edilmiş ağı, anonim olmanızı sağlarken aşırı hızlar ve sınırsız bant genişliği sağlar. IP adresinizin özel olarak sizi veya ailenizi tanımladığı evinizden farklı olarak, ExpressVPN'de diğer birçok kişi ile bir IP adresini paylaşırsınız.

Dahası, tüm internet trafiğiniz tamamen şifrelenir ve ExpressVPN aktivite veya bağlantı kaydı tutmaz. Paylaşılan IP adresiniz sizi herhangi bir çevrimiçi aktiviteye ilişkilendirmek için kullanılamaz.

Günün her saati destek

Uygulamada herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, canlı sohbet desteği günde 24 saat, haftada 7 gün hizmetinizdedir.

Destek temsilcilerine doğrudan e-posta gönderebilir veya anonim bir şekilde canlı sohbet gerçekleştirebilirsiniz.

30 günlük para iade garantisi

ExpressVPN dünyanın en güvenilir, ultra hızlı VPN'ini seveceğiniz konusundan kendinden emin. Memnun kalmadınız mı? Uğraşsız 30 günlük para iade garantisi ile paranızı geri alın. Hiçbir koşul yok.

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