Quel est le meilleur protocole VPN ?

Si vous êtes à la recherche du tiercé gagnant incluant vitesse, sécurité et fiabilité, OpenVPN et IKEv2 sont les protocoles de choix (il s'agit des protocoles que votre appli ExpressVPN choisit lorsque définie sur « Automatique »).

Il nest difficile de déterminer un vainqueur précis entre ces protocoles, les deux offrant leurs propres avantages selon les situations.

OpenVPN utilise un chiffrement AES 256 bits avec des algorithmes de sécurité de premier ordre, offrant des capacités de dissimulation extensives ainsi qu'une couche impénétrable pour protéger votre empreinte numérique. La base de code a été auditée et examinée en public à la recherche de bugs, d'erreurs d'implementation et de backdoors. De fait, la sécurité d'OpenVPN est parmi les plus respectées.

En ce qui concerne la vitesse, rien n'a été laissé de côté non plus, OpenVPN étant suffisamment rapide pour satisfaire aux différentes utilisations d'Internet (telles que le streaming live, la navigation sur les sites et l'utilisation des applis VoIP).

Les utilisateurs mobiles sont également bien servis avec le protocole IKEv2, qui offre une vitesse, une fiabilité et une sécurité identiques à OpenVPN.