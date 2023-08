Stream fodboldkampe online med en VPN

Fodbold. Soccer. Det smukke spil. Uanset hvad du kalder det, er det i fuld gang – og det er mere spændende end nogensinde før! Find ud af, hvordan du ser Cristiano Ronaldo spille for Manchester United, Lionel Messi stå sammen med Neymar hos PSG, samt alle Premier League-, El Classico- og Champions League-opgør. Gå ikke glip af ét minut, når du streamer sikkert med ExpressVPN!

[Vil du have opdaterede smugkig og oplysninger om, hvor du kan streame de største fodboldkampe? Tilmeld dig ExpressVPN’s sportsnyhedsbrev.]

For ægte fans er weekenderne ikke det samme uden spændingen ved at se sit yndlingshold, tætte lokale turneringer og opgør mellem de bedste spillere. Så lad os tage et kig på de største historier, der former sig i de store fodboldligaer rundt om i Europa og verden.

England

Premier League

Nuværende mestre: Manchester City

Den hårde konkurrence i Premier League er det, der gør det til en af verdens mest spændende ligaer. Sæsonens titelkamp ser helt åbent ud – Chelsea, Manchester United og Liverpool har alle en god chance for at tage titlen fra de nuværende mestre, Manchester City. Med Cristiano Ronaldo hos Manchester United og Romelu Lukaku, der er tilbage hos Chelsea, er de to sønner vendt tilbage og de har ikke i sinde at spilde tiden.

Se vores foretrukne måder at se fodbold på og alle dine streamingmuligheder på vores Premier League-side.

FA Cup

Nuværende mestre: Leicester City

Englands største pokalturnering er altid underholdende med flere underdogs, der slår de mere fremtrædende hold på forskellige stadier. I betragtning af deres hårde start på sæsonen, synes de nuværende mestre Leicester ikke at kunne gentage succesen, især i betragtning af Manchester Citys dybde, og at det angiveligt er Pep Guardiolas sidste sæson hos City.

Se vores foretrukne måder at se fodbold på og alle dine streamingmuligheder på vores FA Cup-side.

Frankrig

Ligue 1

Nuværende mestre: Lille

Med Lilles sejr på 2-1 over Angers på den sidste dag i Ligue 1, sluttede årets trofæ hos Paris Saint-Germain. Men PSG kom stærkt tilbage i sommers, og tilføjede Lionel Messi til en dødelig frontlinje med Kylian Mbappé og Messis tidligere Barcelona-holdkammerat Neymar – og det er nu svært at se andet, end at parisianerne tager titlen denne sæson.

Se vores foretrukne måder at se fodbold på og alle dine streamingmuligheder på vores Ligue 1-side.

Coupe de France

Nuværende mestre: PSG

PSG ser virkelig ud til at være Frankrigs dominerende hold igen denne sæson, så vi forventer at se parisianerne i finalen til den nationale cup. Men du må ikke glemme wildcards som Monaco, Marseille eller Nice som kan vinde cuppen.

Se vores foretrukne måder at se de største franske cupkampe på.

Tyskland

Bundesliga

Nuværende mestre: Bayern München

Kan nogen slå Bayern München og løfte Meisterschale? Et hold kunne være Borussia Dortmund, som har en af ligaens bedste slutspillere, Erling Haaland. Bayerns nye manager, Julian Nagelsmann, guidede RB Leipzig til andenpladsen sidste sæson, så det bliver interessant at se, hvordan begge hold klarer sig denne gang.

Sørg for, at du ved, hvordan du streamer alle de bedste kampe på vores Bundesliga-side.

DFB-Pokal

Nuværende mestre: Borussia Dortmund

Bayern München er naturligvis favoritten til den tyske indenlandske cup-turnering. Alligevel har Bayern Leverkusen, RB Leipzig og Eintracht Frankfurt nået finalen i de seneste år – og Borussia Dortmund er den nuværende mester.

Gå ikke glip af ét minut af handlingen i Tysklands største fodboldskampe.

Italien

Serie A

Nuværende mestre: Inter Milan

Italienerne er kendt for deres flair og passion, og Serie A er ikke anderledes denne sæson. Inter Milan er nødt til at være fokuserede for at forsvare deres titel, da Massimiliano Allegri er tilbage på managerens plads i Juventus, og Jose Mourinho, der håber at genoplive AS Romas titelambitioner. Men du må ikke overse Napoli eller AC Milan, som kan snige sig ind i titelkampen.

Se vores foretrukne måder at streame de største italienske turneringer og bedste kampe på vores Serie A-side.

Coppa Italia

Nuværende mestre: Juventus

Allegri guidede Juventus til fire Coppa Italia-trofæer mellem 2014 og 2019, og de forsvarende mestre må være favoritten igen i år.

Gå ikke glip af de bedste Coppa Italia-kampe! Sådan streamer du dem sikkert online.

Store europæiske konkurrencer

UEFA Champions League

Nuværende mestre: Chelsea

Europas førende midtuge-konkurrence har skabt virkelig uforglemmelige kampe og øjeblikke, hvor de bedste hold på hele kontinentet står ansigt mod ansigt. Cristiano Ronaldo vil prøve at føre Manchester United langt i konkurrencen, ligesom Robert Lewandowskis vil gøre for Bayern München. Hverken Paris Saint-Germain (som nu har Lionel Messi i sin portefølje) eller Manchester City har nogensinde vundet det eftertragtede trofæ – og begge hold står meget stærkt denne sæson.

Gå aldrig glip af et afgørende Champions League-program – se de bedste måder at streame kampene på.

UEFA Europa League

Nuværende ejere: Villareal

Efter Champions League er Europa League kontinentets næstbedste midtugefix med de bedste hold, der konkurrerer om sølvpokalen. Manageren Unai Emery vandt sin fjerde Europa League-titel sidste sæson og guidede Villareal til sejr over Manchester United. De bedste hold i konkurrencen denne sæson omfatter Marseille, Lazio, Napoli og Bayern Leverkusen.

Kan Lazio gå hele vejen til finalen i denne sæsons Europa League? Find ud af, hvordan du streamer alle kampene.

UEFA Nations League

Nuværende mestre: Portugal

Europas nyeste cup-turnering er en chance for at se nye nationale rivaliseringer, så sørg for, at du ved, hvordan du streamer alle de bedste kampe sikkert. Cristiano Ronaldo stjal overskrifterne sidste sæson, og fik Portugal ind i finalen, hvor de slog Holland, og blev de første Nations League mestre.

Se alle de bedste streamingmuligheder for Nations League-kampe, og se, hvem der bliver de næste mestre.

Afrika

Africa Cup of Nations

Nuværende mestre: Algeriet

Afrikas førende konkurrence finder sted hvert andet år og sætter de bedste talenter fra hele kontinentet op mod hinanden. Egypten er turneringens mest succesfulde hold med syv Africa Cup of Nations-titler (AFCON) og har Liverpools Mohamed Salah blandt sine spillere. Men nabolandet Algeriet er den regerende mester og er i rigtig god form. Nigeria og Ghana skal du altid holde øje med, og flere spillere spiller for Europas største klubber. Skønheden ved turneringsfodbold er, at enhver underdog kan have sin dag: Kap Verde har en historie med at forstyrre de større hold, mens de nytilkomne i AFCON, Comorerne, kunne producere nogle overskrift i David vs. Goliath-stil.

Glem ikke at bruge din VPN til sikkert at streame kampene fra tv-selskaber, herunder beIN Sports og fuboTV.

Kvindefodbold

England

FA Women’s Super League

Nuværende mestre: Chelsea

Kvindefodbold har, ligesom deres mandelige modstykke, masser af spænding for fans af de smukke kampe. I Englands Women’s Super League vandt Chelsea sin fjerde titel sidste sæson, i et tæt løb med Manchester City, men forvent at Arsenal, og Manchester United skubber til dem denne gang.

Se Women’s Super League-kampe live gennem det britiske tv-selskab Sky Sports Football, Premier League og Main Event.

USA

National Women’s Soccer League

Nuværende mestre: North Carolina Courage

Succesen for det amerikanske kvindelige fodboldlandshold (fire Women’s World Cups, fire OL-guldmedaljer) er baseret på det talent, der blev skabt i den nationale konkurrence, hvor tidligere stjerner som Mia Hamm inspirerede en generation af spillere som OL Reign-kaptajnen Megan Rapinoe og Orlando Prides Alex Morgan. Analytikere forudsiger et tæt kapløb denne sæson mellem OL Reign og Portland Thorns – og store ting fra nye spillere som Washington Spirits angriber Trinity Rodman (datter af NBA-stjernen Dennis Rodman).

Paramount Plus lader dig streame National Women’s Soccer League – herunder Challenge Cup – og tilbyder en gratis prøveperiode på syv dage.

Tilmeld dig vores sportsnyhedsbrev for at få opdateringer om kommende kampe og turneringer, og se, hvordan du streamer dem, eller besøg vores streamingsportsside for at lære, hvordan du streamer andre sportsgrene – fra tennis til boksning, cricket og meget mere.

Liga Dato Premier League (Storbritannien) 14. august 2021 – 22. maj 2022 Bundesliga (Tyskland) 13. august 2021 – 14. maj 2022 UEFA Champions League (EU) 14. september 2021 – 28. maj 2022 Serie A (Italien) 13. august 2021 – 22. maj 2022 Ligue 1 (Frankrig) 7. august 2021 – 21. maj 2022 Eredivisie (Holland) 14. august 2021 – 15. maj 2022 UEFA Europa League (EU) 16. september 2021 – 18. maj 2022 Turneringer EFL Cup (Storbritannien) 9. august 2021 – 27. februar 2022 FA Cup (Storbritannien) 7. august 2021 – 14. maj 2022 DFB-Pokal (Tyskland) 6. august 2021 – 21. maj 2022 Coppa Italia (Italien) 7. august 2021 – 11. maj 2022 KNVB Cup (Holland) 14. august 2021 – 17. april 2022 Coupe de France (Frankrig) 18. september 2021 – 8. maj 2022 Copa del Rey (Spanien) 11. november 2021 – 23. april 2022