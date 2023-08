Strøm fotballkamper på nettet med et VPN

Fotball. Det vakre spillet. Uansett hva du kaller det, er det i full gang – og like spennende som alltid! Finn ut hvordan du kan se Cristiano Ronaldo spille for Manchester United, Lionel Messi stille opp sammen med Neymar for PSG, pluss alle Premier League-kampene og oppgjør i ​​El Classico og Champions League. Ikke gå glipp av så mye som tet minutt når du strømmer sikkert med ExpressVPN!

For hardbarkede fans er ikke helgene de samme uten den nervepirrende spenningen av å se favorittlaget ditt, opphetede lokale derbyer og oppgjør mellom de beste spillerne. Så la oss ta en titt på de største overskriftene som dannes i de store fotballigaene rundt om i Europa og verden.

England

Premier League

Regjerende mester: Manchester City

Den harde konkurransen i Premier League er det som gjør den til en av verdens mest spennende ligaer. Denne sesongens kamp om førsteplassen ser vidåpen ut – Chelsea, Manchester United og Liverpool har alle en god sjanse til å avkrone den regjerende mesteren, Manchester City. Med Cristiano Ronaldo i Manchester United og Romelu Lukaku tilbake til Chelsea, har to fortapte sønner kommet tilbake og har sørget for flere nettkjenninger.

Finn våre favorittmåter å se på og alle strømmealternativene dine på Premier League-siden vår.

FA-cupen

Regjerende mester: Leicester City

Englands beste utslagskonkurranse svikter aldri i å underholde, med flere underdogs som slår de mer fremtredende lagene på forskjellige nivåer. Gitt deres røffe start på sesongen, ser det ikke ut til at nåværende mester Leicester vil beholde tronen, spesielt gitt Manchester Citys dybde, og at dette visstnok er Pep Guardiolas siste sesong i City.

Finn våre favorittmåter for å se på og alle strømmealternativene dine på FA Cup-siden vår.

Frankrike

Ligue 1

Regjerende mester: Lille

Lilles 2-1-seier over Angers på den siste dagen der de kunne løfte Ligue 1-trofeet avsluttet flere år med Paris Saint-Germain-dominans. PSG forsterket seg imidlertid i sommer, og anskaffet seg Lionel Messi for å skape en dødelig spisslinje sammen med Kylian Mbappé og Neymar som er Messis tidligere lagkamerat fra Barcelona – og nå er det vanskelig å utelate pariserne som favoritter til å vinne tittelen denne sesongen.

Finn våre favorittmåter å se på og alle strømmealternativene dine på vår Ligue 1-side.

Coupe de France

Regjerende mester: PSG

PSG ser virkelig ut til å være Frankrikes dominerende lag igjen denne sesongen, så vi forventer å se pariserne i finalen i den nasjonale cupen. Ikke se bort ifra at jokere som Monaco, Marseille eller Nice kan vinne cupen.

Finn våre favorittmåter for å se de største franske cupkampene.

Tyskland

Bundesliga

Regjerende mester: Bayern München

Kan noen slå Bayern München for å løfte Meisterschale? Ett lag kan være Borussia Dortmund, som har en av ligaens toppspillere, Erling Braut Haaland. Bayerns nye manager, Julian Nagelsmann, ledet RB Leipzig til andreplass forrige sesong, så det blir interessant å se hvordan det går med begge lagene denne gangen.

Sørg for at du vet hvordan du strømmer alle toppkampene på Bundesliga-siden vår.

DFB-Pokal

Regjerende mester: Borussia Dortmund

Bayern München er naturligvis favoritten til den tyske nasjonale utslagscupen. Likevel har Bayern Leverkusen, RB Leipzig og Eintracht Frankfurt nådd finalen de siste årene – og Borussia Dortmund er den regjerende mesteren.

Ikke gå glipp av et minutt av spenningen i Tysklands største fotballkamper.

Italia

Serie A

Regjerende mester: Inter Milan

Italienerne er kjent for sin teft og lidenskap og Serie A er ikke annerledes denne sesongen. Inter Milan er nødt til å holde seg fokusert for å forsvare tittelen sin, med Massimiliano Allegri tilbake som manager for Juventus og Jose Mourinho som håper å revitalisere AS Romas tittelambisjoner. Men ikke se bort ifra at Napoli eller AC Milan kan snike seg inn i tittelkampen.

Finn favorittmåtene våre for å strømme de største italienske derbyene og toppspillene på på Serie A-siden vår.

Coppa Italia

Regjerende mester: Juventus

Allegri ledet Juventus til fire Coppa Italia-trofeer mellom 2014 og 2019, og de regjerende mesterne må sies være favoritten også i år.

Ikke gå glipp av de beste Coppa Italia-kampene! Slik strømmer du dem sikkert på nettet.

De store europeiske konkurransene

UEFA Champions League

Regjerende mester: Chelsea

Europas fremste midtukekonkurranse har produsert virkelig uforglemmelige kamper og øyeblikk når de beste lagene over hele kontinentet spiller mot hverandre. Cristiano Ronaldo vil presse seg selv for å ta Manchester United langt i konkurransen, det samme vil Robert Lewandowskis Bayern München. Hverken Paris Saint-Germain (som nå kan skryte av å ha Lionel Messi i sin tropp) eller Manchester City har noen gang vunnet det ettertraktede trofeet – og begge lag er klare for et kraftig fremstøt denne sesongen.

Gå aldri glipp av et viktig oppgjør i Champions League – finn ut de beste måtene å strømme kampene på.

UEFA Europa League

Regjerende mester: Villareal

Etter Champions League er Europa League kontinentets nest beste hendelse midt i uken med topplag som konkurrerer om pokalen. Forrige sesong vant manager Unai Emery sin fjerde Europa League-tittel og ledet Villareal til seier over Manchester United. Denne sesongen inkluderer topplagene i konkurransen Marseille, Lazio, Napoli og Bayern Leverkusen.

Kan Lazio gå helt til finalen i Europa League denne sesongen? Finn ut hvordan du strømmer alle kampene.

UEFA Nations League

Regjerende mester: Portugal

Europas nyeste cupkonkurranse er en sjanse til å se nye nasjonale rivaliseringer dukke opp, så sørg for at du vet hvordan du sikkert kan strømme alle de beste kampene. Ingen mindre enn Cristiano Ronaldo stjal overskriftene forrige sesong, og sendte Portugal inn i finalen der de slo ut Nederland og ble de første Nations League-mesterne.

Se alle de beste strømmealternativene for Nations League-kamper, slik at du kan se hvem som blir den andre mesteren noensinne.

Afrika

Africa Cup of Nations

Regjerende mester: Algerie

Afrikas fremste konkurranse finner sted annethvert år, og setter de beste talentene fra hele kontinentet opp mot hverandre. Egypt er turneringens mest suksessrike lag med syv African Cup of Nations (AFCON)-titler og har Liverpools Mohamed Salah i sin tropp. Nabolandet Algerie er imidlertid regjerende mester og ser ut til å være i toppform. Nigeria og Ghana er alltid lag å følge med på, med flere spillere som spiller for Europas toppklubber. Det fine med turneringsfotball er at enhver underdog kan ha en god dag: Kapp Verde har en historie med å forstyrre de større lagene, mens AFCON-nykommerne Komorene kan produsere noen overskrifter i David mot Goliath-stil.

Ikke glem å bruke VPN-et ditt til å strømme kampene sikkert fra kringkastere, inkludert beIN Sports og fuboTV.

Fotball for kvinner

England

FA Super League for kvinner

Regjerende mester: Chelsea

For ikke å bli overgått av sine mannlige kolleger, har fotball for kvinner mye spenning for fans av det vakre spillet. I Englands Super League for kvinner vant Chelsea sin fjerde tittel forrige sesong, i et tett løp med Manchester City, men forvent at Arsenal og Manchester United vil presse dem denne gangen.

Se Super League-kamper for kvinner direkte gjennom den britiske kringkasteren Sky Sports Football, Premier League og Main Event.

USA

National Women’s Soccer League

Regjerende mester: North Carolina Courage

Suksessen til det amerikanske kvinnelandslaget i fotball (fire verdensmesterskap for kvinner, fire olympiske gullmedaljer) er basert på talentet som ble pleiet i den nasjonale ligaen, der tidligere stjerner som Mia Hamm inspirerte en generasjon av spillere som OL Reign-kapteinen Megan Rapinoe og Orlando Prides Alex Morgan. Analytikere spår et tett løp denne sesongen mellom OL Reign og Portland Thorns – og store ting fra lovende nykommere som Washington Spirit-spissen Trinity Rodman (datter av NBA-stjernen Dennis Rodman).

Paramount Plus lar deg strømme National Women’s Soccer League – inkludert Challenge Cup – og tilbyr en syv-dagers gratis prøveperiode.

Registrer deg forsportsnyhetsbrevet vårt for oppdateringer om kommende kamper og turneringer og hvordan du strømmer dem, eller besøk vår strømmme-sportsside for å finne ut hvordan du kan strømme andre idretter på en sikker måte – fra tennis til boksing, cricket og mer.

Liga Dato Premier League (UK) 14. august 2021 – 22. mai 2022 Bundesliga (DE) 13. august 2021 – 14. mai 2022 UEFA Champions League (EU) 14. september 2021 – 28. mai 2022 Serie A (IT) 13. august 2021 – 22. mai 2022 Ligue 1 (FR) 7. august 2021 – 21. mai 2022 Eredivisie (NL) 14. august 2021 – 15. mai 2022 UEFA Europa League (EU) 16. september 2021 – 18. mai 2022 Cuper EFL Cup (UK) 9. august 2021 – 27. februar 2022 FA Cup (UK) 7. august 2021 – 14. mai 2022 DFB-Pokal (DE) 6. august 2021 – 21. mai 2022 Coppa Italia (IT) 7. august 2021 – 11. mai 2022 KNVB Cup (NL) 14. august 2021 – 17. april 2022 Coupe de France (FR) 18. september 2021 – 8. mai 2022 Copa del Rey (ES) 11. november 2021 – 23. april 2022