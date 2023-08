Näin suoratoistat jalkapalloa verkossa vuonna 2022

Suoratoista jalkapallo-otteluita verkossa VPN:llä

Jalkapallokausi on täydessä vauhdissa ja jännittävämpi kuin koskaan! Jatka lukemista oppiaksesi katsomaan Christiano Ronaldon suorituksia Manchester Unitedissa, Lionel Messin ja Neymarin yhteistyötä PSG:ssä ja seuraamaan jokaista Englannin Valioliigan, El Clásicon ja Mestarien liigan ottelua. Kun suoratoistat ExpressVPN:llä, et jää paitsi sekunnistakaan!

Vannoutuneiden jalkapallofanien viikonloppu koostuu usein suosikkijoukkueen kannustamisesta, ja silloin on olennaista nähdä joka ikinen yhteenotto, maali ja kärhämä. Tässä tekstissä perehdymme Euroopan ja maailman suurimpien jalkapallosarjojen kausiennusteisiin.

Englanti

Englannin Valioliiga

Hallitseva mestari: Manchester City

Valioliiga tunnetaan ankarista otteluistaan, mikä tekee siitä yhden jännittävimmistä liigoista. Tämän kauden mestaruuskilpailu tuntuu olevan vielä täysin auki: sekä Chelsealla, Manchester Unitedilla että Liverpoolilla on hyvät mahdollisuudet päihittää hallitseva mestari Manchester City. Manchester Unitediin palannut Cristiano Ronaldo ja Chelseaan kotiutunut Romelu Lukaku eivät odotelleet liiaksi maalien teon suhteen.

FA Cup

Hallitseva mestari: Leicester City

Englannin FA Cup on täynnä odotusta, sillä monet altavastaajat ovat päihittäneet merkittäviä joukkueita. Leicester tuskin lunastaa toista mestaruuttaan alkuvaikeuksien vuoksi ja ottaen huomioon Manchester Cityn panoksen. Kyseessä on oletettavasti Pep Guardiolan viimeinen kausi Cityn valmentajana.

Ranska

Ligue 1

Hallitseva mestari: Lille

Lillen 2–1-voitto Angersia vastaan Ligue 1:n finaalissa toi päätökseen Paris Saint-Germainin pitkän mestaruuskauden. Viime kesänä PSG kuitenkin vahvisti kokoonpanoaan Lionel Messillä. Hän ilahduttaa ja kauhistuttaa hyökkääjänä Kylian Mbappén ja Neymarin rinnalla, joista jälkimmäinen on Messin entinen joukkuetoveri Barcelonassa. Lienee siis sanomatta selvää, että pariisilaiset keräävät katseita tällä kaudella.

Ranskan cup

Hallitseva mestari: PSG

PSG tuntuu olevan Ranskan vahvin joukkue tälläkin kaudella, joten uskomme näkevämme pariisilaiset Ligue 1:n finaalissa. Ei pidä kuitenkaan unohtaa Monacoa, Marseillea tai OGC Nicea, jotka voivat yllättää.

Saksa

Bundesliiga

Hallitseva mestari: Bayern Munich

Pystyykö kukaan päihittämään Bayern Müncheniä ja lunastamaan itselleen Meisterschalen? Yksi haastajista voisi olla Borussia Dortmund, jonka hallussa on yksi liigan taitavimmista maalintekijöistä, Erling Haaland. Bayernin uutena valmentajana toimiva Julian Nagelsmann saatteli RB Leipzigin toiselle sijalle viime kaudella, joten tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten nämä kaksi joukkuetta suoriutuvat tällä kertaa.

Saksan cup

Hallitseva mestari: Borussia Dortmund

Bayern München on luonnollinen suosikki Saksan cupissa. Toisaalta Bayern Leverkusen, RB Leipzig ja Eintracht Frankfurt ovat edenneet finaaleihin viime vuosina, ja hallitseva mestari on Borussia Dortmund.

Italia

Serie A

Hallitseva mestari: Inter Milan

Italialaiset tunnetaan menestyksestään ja intohimostaan jalkapalloa kohtaan, mikä on todettavissa tälläkin Serie A -kaudella. Inter Milanin täytyy pitää päänsä kylmänä, jos se haluaa pitää mestaruudestaan kiinni, sillä Massimiliano Allegri valmentaa Juventusta jälleen, ja Jose Mourinho yrittää eheyttää AS Romaa. Napoli tai AC Milan eivät ole vahvimmillaan.

Italian cup

Hallitseva mestari: Juventus

Allegri saatteli Juventuksen neljään Italian cupin mestaruuteen vuosina 2014–2019, ja puolustavaa mestaria pidetään suosikkina tänäkin vuonna.

Suuret eurooppalaiset kilpailut

Mestarien liiga

Hallitseva mestari: Chelsea

Eurooppa tarjoaa jälleen parasta antiaan unohtumattomien pelien muodossa, kun mantereen parhaat joukkueet ottavat toisistaan mittaa. Cristiano Ronaldon hyökkäystaidot vienevät Manchester Unitedin pitkälle, kuten myös Robert Lewandowskin kyvyt Bayern Münchenin. Himoittu pokaali on jäänyt saamatta sekä Paris Saint-Germainilta (jonka riveissä Lionel Messi tällä hetkellä komeilee) että Manchester Cityltä – molemmilla joukkueilla on mahdollisuus voittoon tällä kaudella.

Eurooppa-liiga

Hallitseva mestari: Villareal

Mestarien liigan jälkeen jalkapallofanien huomio suuntaa Eurooppa-liigaan, jossa vaikuttavat kokoonpanot kisaavat tyylikkäästä pokaalista. Valmentaja Unai Emery voitti neljännen Eurooppa-liigan mestaruutensa, kun hän ohjasi Villarealin voittoon ja jätti Manchester Unitedin nuolemaan näppejään. Tämän kauden huippujoukkueita ovat muun muassa Marseille, Lazio, Napoli ja Bayern Leverkusen.

Kansojen liiga

Hallitseva mestari: Portugali

Euroopan uusin liiga on tilaisuus todistaa uusien kilpailuasetelmien syntymistä, joten tärkeiden pelien suoratoistamiseen kannattaa varautua. Christiano Ronaldo kannatteli Portugalin finaaliin, jossa se päihitti Alankomaat ja lunasti itselleen Kansojen liigan ensimmäisen mestaruuden.

Afrikka

Jalkapallon Afrikan-mestaruuskilpailut

Hallitseva mestari: Algeria

Afrikan suurin jalkapalloturnaus järjestetään kahden vuoden välein, jolloin mantereen kyvykkäimmät pelaajat pääsevät loistamaan. Egypti on turnauksen menestynein joukkue seitsemällä AFCON-mestaruudella, ja sen riveistä nousee esiin Liverpoolin Mohamed Salah. Hallitsevana mestarina on kuitenkin Algeria, joka on vaarallinen vastustaja. Perusvarmoja joukkueita ovat Nigeria ja Ghana, joiden moni pelaaja tunnetaan Euroopan huippuseuroista. Jalkapalloturnaukset osaavat myös yllättää: esimerkiksi altavastaaja Kap Verde on ravistellut maineikkaita joukkueita, ja AFCON:in uusi tulokas Komorit voi pelata itsensä Daavid ja Goljat -tyyppisiin otsikoihin.

Naisten jalkapallo

Englanti

FA Women’s Super League

Hallitseva mestari: Chelsea

Naisten jalkapallo tarjoaa paljon jännittäviä hetkiä rakastetun urheilulajin parissa. Viime kaudella Chelsea voitti neljännen mestaruutensa Manchester Cityn seuratessa kannoilla. Tällä kaudella haastajina pidetään Arsenalia ja Manchester Unitedia.

Katso FA Women’s Super Leaguen ottelut suorana brittipalvelussa Sky Sports Football, Premier League ja Main Event.

Yhdysvallat

National Women’s Soccer League

Hallitseva mestari: North Carolina Courage

Yhdysvaltain naisten jalkapallomaajoukkueen menestys (neljä naisten MM-mestaruutta, neljä olympiakultaa) perustuu sen kansallisessa kilpailussa kasvatettuihin kykyihin, joissa entiset tähdet, kuten Mia Hamm, inspiroivat uuden sukupolven pelaajia, esimerkiksi OL Reignin kapteeni Megan Rapinoeta ja Orlando Priden Alex Morgania. Analyytikot ennustavat tiukkaa kilpailua tällä kaudella OL Reignin ja Portland Thornsin välillä – ja suuria hetkiä tulokkailta, kuten Washington Spiritin hyökkääjältä Trinity Rodmanilta (NBA-tähti Dennis Rodmanin tytär).

Paramount+:ssa voit suoratoistaa National Women’s Soccer Leaguen pelit – myös Challenge Cupin – ja tarjolla on seitsemän päivän ilmainen kokeilu.

Jalkapallon kilpailukausi 2021–22

Liiga Ajankohta Englannin Valioliiga (UK) 14. elokuuta 2021 – 22. toukokuuta 2022 Bundesliiga (DE) 13. elokuuta 2021 – 14. toukokuuta 2022 Mestarien liiga (EU) 14. syyskuuta 2021 – 28. toukokuuta 2022 Serie A (IT) 13. elokuuta 2021 – 22. toukokuuta 2022 Ligue 1 (FR) 7. elokuuta 2021 – 21. toukokuuta 2022 Eredivisie (NL) 14. elokuuta 2021 – 15. toukokuuta 2022 Eurooppa-liiga (EU) 16. syyskuuta 2021 – 18. toukokuuta 2022 Cupit EFL Cup (UK) 9. elokuuta 2021 – 27. helmikuuta 2022 FA Cup (UK) 7. elokuuta 2021 – 14. toukokuuta 2022 Saksan cup (DE) 6. elokuuta 2021 – 21. toukokuuta 2022 Italian cup (IT) 7. elokuuta 2021 – 11. toukokuuta 2022 KNVB-cup (NL) 14. elokuuta 2021 – 17. huhtikuuta 2022 Ranskan cup (FR) 18. syyskuuta 2021 – 8. toukokuuta 2022 Copa del Rey (ES) 11. marraskuuta 2021 – 23. huhtikuuta 2022