Förutom att du skyddar din data och dina filer i ett krypterat nätverk så är du även skyddad mot DDoS-attacker (distributed denial of service) på din PS5, PS4 eller PS3 när du är ansluten via en VPN-router. Du kan också använda ett VPN för att få lägre ping mellan olika spelservrar genom att ansluta till positioner som ligger närmre spelklientens servrar.

Need help? Chat with us!