ITV:n suorat lähetykset ovat ilmaisia katsojille, joilla on IP-osoite Isossa-Britanniassa, sekä katsojille, jotka tilaavat ITV Hub+ -palvelua, josta peritään kuukausimaksu.

Love Islandista julkaistaan kaksi osiota vuonna 2020. Ensimmäinen osio on ohjelman talviversio, joka tapahtu Etelä-Afrikassa, ja jossa on mukana uusi juontaja Laura Whitmore. Love Islandin talviversio 2020 alkaa tammikuussa ja ohjelmaa esitetään joka päivä kuuden viikon ajan (paitsi lauantaisin) kello 21 kanavalla ITV2.

ITV Hub+ on maksullinen lisäpalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat katsoa ITV:tä ulkomailla ilman IP-osoitteen vaihtamista (vain EU-maissa), katsoa ohjelmia ilman mainoksia ja jopa ladata ohjelmia myöhempää katsomista varten (vain iOS-laitteet).

Mikä on BritBox?

ITV:n ja BBC:n yhdessä perustama BritBox on brittiohjelmien katselua varten luotu suoratoistopalvelu. Palvelussa välitetään ohjelmia brittikanavilta Channel 4 ja Channel 5, sekä ITV:n ja BBC:n ohjelmia. Palveu keskittyy ei-ajankohtaisiin ohjelmiin välttääkseen kilpailua ITV Hub:in ja BBC iPlayer -palvelun kanssa. Palvelu tarjoaa myös alkuperäisohjelmia. BritBoxin mukaan palvelussa on suurin kokoelma brittiläisiä sarjoja verrattuna mihinkään muuhun suoratoistopalveluun. Se on saatavilla vain katsojille, jotka ovat Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Isossa-Britanniassa, ja sitä voi katsoa puhelimella, tabletilla, tietokoneella, Chromecastilla, Apple TV:llä tai Rokulla.