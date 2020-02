A ExpressVPN vem com uma assinatura do ITV? Não. Se quiser fazer streaming do ITV online, terá de se cadastrar numa conta ITV Hub por sua conta.AO ExpressVPN apenas complementa o ITV Hub deixando que você assista em segurança em qualquer lugar, mesmo em Wi-Fi público, e sem restrições de largura de banda baseadas em conteúdo do seu provedor de serviços de Internet ou administrador de rede.

Em que dispositivos eu posso assistir o ITV? Você pode assistir o ITV com a ExpressVPN das seguintes maneiras: Visite o site do ITV no seu computador utilizando o aplicativo da ExpressVPN para Mac, Windows, ou Linux. Para melhores resultados, utilize as extensões do navegador da ExpressVPN para Chrome ou Firefox.

Utilize os aplicativos do ITV para o seu smartphone/tablet juntamente com os aplicativos da ExpressVPN para iOS ou Android.

Com uma smart TV suportada ou console de jogos, como Apple TV ou Xbox. Nota: O streaming do ITV em determinados dispositivos pode exigir a ExpressVPN para roteadores, e o ITV ainda não disponibilizou um aplicativo para todas as plataformas. Para obter uma orientação mais detalhada, visite o site do ITV ou fale com o Suporte.

Mas posso fazer streaming do ITV ao vivo de graça? O streaming ao vivo do ITV está disponível gratuitamente para os telespectadores que têm um endereço IP no Reino Unido ou para os telespectadores que assinam o ITV Hub+, que está disponível por uma taxa mensal.

Como assistir Love Island 2020? Existirão duas temporadas de Love Island em 2020. A primeira temporada será a edição de inverno do show, que acontecerá na África do Sul e contará com a nova apresentadora Laura Whitmore. A edição de Inverno de Love Island 2020 começa em janeiro e será transmitida todos os dias durante seis semanas (exceto aos sábados) às 21h no ITV2. Os detalhes da edição de verão do programa não foram anunciados.

O que é o TV Hub+? O ITV Hub+ é um serviço adicional pago que permite que os usuários assistam o ITV no estrangeiro sem necessidade de alterar o seu endereço IP (apenas dentro da UE), acessem a programas sem publicidade e até baixem programas para visualização posterior (apenas dispositivos iOS).

O que é BritBox? Lançado conjuntamente pelo ITV e pela BBC, o BritBox é um serviço de streaming dedicado à televisão britânica. O serviço transmite programas do Canal 4 e do Canal 5 do Reino Unido, além dos programas feitos pelo ITV e pela BBC. Ele se concentra em shows não atuais para evitar competir com o ITV Hub e BBC iPlayer, apresentando também séries originais. O BritBox afirma ter a maior coleção de séries britânicas de qualquer serviço de streaming. Está disponível apenas para espectadores localizados nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido e pode ser visto no seu telefone, tablet, computador, Chromecast, Apple TV ou Roku.