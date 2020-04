Streamuj wszystkie swoje ulubione kanały w domu lub za granicą

Usługi typu „cord-cutting” umożliwiają oglądanie telewizji na żywo, bez problemów, wydatków, długoterminowych umów wymaganych przez dostawców usług kablowych bądź satelitarnych lub przywiązywania się do fizycznego adresu. Poszczególne usługi oferują różne kanały, a do tego często dzielą się na różne grupy i szczeble usług (w tym przypadku Blue i Orange). Najlepsze z nich mogą nawet zapewnić dostęp do regionalnych stacji sportowych i stacji lokalnych. Sprawdź stronę internetową usługi, aby dowiedzieć się, jakie kanały są dla Ciebie dostępne.