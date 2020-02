Streamuj beIN Sports na żywo z VPN

FAQ: Streaming beIN z VPN

Czy z VPN mogę streamować beIN Sports za darmo?

Nie. Nadal musisz założyć konto beINSports Connect, aby streamować beIN Sports. ExpressVPN to usługa VPN, która uzupełnia Twoją subskrypcje beIN, co powstrzymuje "dławienie" dostawcy usług internetowych oraz umożliwia Ci bezpieczne streamowanie bez względu na to, gdzie się znajdujesz, nawet na publicznej sieci Wi-Fi.

Jakie kanały oferuje beIN Sports?

W zależności od pakietu, subskrypcja beIN obejmuje różne kanały. Mogą to być beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA i wiele innych.

Sprawdź pakiety na oficjalnej stronie beIN, aby zobaczyć pełną listę.

Na jakich urządzeniach mogę streamować beIN Sports?

beIN Sports Connect jest dostępny na Twoim komputerze Mac lub Windows za pomocą Safari, Google Chrome lub Firefoxa. (Dla uzyskania lepszych wyników polecamy rozszerzenie ExpressVPN dla Firefoxa i Chrome.) Aplikacje dla iOS i Android są również dostępne.

Jak mogę streamować beIN Sports na smart TV?

Mimo, że beIN Sports Connect nie posiada dedykowanej aplikacji dla smart TVs, to nadal możesz używać aplikacji beIN Sports Connect do streamowania na Google Chromecast i innych inteligentnych systemach telewizyjnych, które ją obsługują.

Możesz również streamować kanały beIN Sports na smart TVs takich, jak Roku, Amazon Fire TV Stick i Apple TV - używając usług streamingowych fuboTV albo Sling TV (wymagany jest dodatek Sports Extra).

Oglądanie beIN Sports na smart TV z ExpressVPN może wymagać aplikacji ExpressVPN dla routerów.

Gdzie mogę pobrać aplikacje beIN Sports Connect?

Aby pobrać aplikację beIN Sports Connect na swoje urządzenie z systemem iOS lub Android, wyszukaj "beIN Sports Connect" w App Store (iOS) lub w Google Play Store (Android).

Aby streamować beIN Sports na swoim laptopie lub komputerze stacjonarnym, wystarczy otworzyć przeglądarkę internetową i przejść do strony głównej beIN Sports Connect.

Czy VPN spowolni mój streaming beIN Sports?

Każdy VPN może potencjalnie spowolnić prędkość połączenia, ale ExpressVPN jest stale optymalizowany pod kątem prędkości i mało prawdopodobne jest, że zauważysz jakąkolwiek różnicę. Korzystanie z VPN może nawet przyspieszyć Twoje połączenie, jeśli Twój dostawca usług internetowych ma w zwyczaju "dławić" streaming wideo.

Co jeszcze mogę streamować z ExpressVPN?

ExpressVPN wzmacnia szeroką gamę usług streamingowych, w tym wiele sportowych sieci takich, jak ESPN, DAZN oraz Sky Go.

Dowiedz się więcej o streamowaniu sportu z ExpressVPN.