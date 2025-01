Polityka prywatności ExpressVPN

Bezpieczeństwo. We have implemented best-in-class physical, procedural, and technical security measures with respect to our offices and information storage facilities so as to prevent any loss, misuse, or unauthorized access, disclosure, or modification of your Personal Data. Although we believe these systems are robust, it is important to understand that no data security measures in the world can offer completely infallible protection. For this reason, our guiding principle is to collect minimal data.

Serwery i centra danych. Servers are housed in data centers with strong security practices. None of these data centers require us to collect or store any traffic data or Personal Data related to your use of the Services. If any data center were to ask us to log such data, we would immediately cease operations with said service provider and find alternative options. Even if a government were to physically seize one of our VPN servers, there would be no logs or information that would tie any individual user to a particular event, website, or behavior.

Okres przechowywania Danych Osobowych. Dane Osobowe użytkownika – które, co należy podkreślić, nigdy nie obejmują żadnych poufnych informacji, takich jak historia przeglądania, zapytania DNS lub adresy IP powiązane z tymi informacjami lub jakimkolwiek innym zachowaniem online – są przechowywane przez ograniczony okres zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych (tak długo, jak mamy zgodę użytkownika lub uzasadniony powód do przechowywania takich danych). Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych, wysyłając prawidłowy wniosek o usunięcie danych. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich Danych Osobowych, nie będzie już mógł korzystać z Usług.

Dedykowany adres IP. Dedykowany adres IP od ExpressVPN został stworzony z myślą o prywatności użytkowników. Do przydzielania adresów IP wykorzystywane jest szyfrowanie z zerową wiedzą, dzięki czemu nie ma powiązania między Kontem użytkownika a przydzielonym mu adresem. Przydzielony adres IP i jego ustawienia konfiguracyjne pozostają zaszyfrowane i chronione wybranym przez użytkownika kodem dostępu, który jest jedynym sposobem na odblokowanie dedykowanego adresu IP na dowolnym urządzeniu. Zalecamy użycie silnego i unikalnego kodu, innego niż hasło do Konta, aby zapewnić, że nie będzie on łatwy do odgadnięcia. Żaden z pracowników ExpressVPN ani Usługodawców nie może wyświetlić ani odzyskać kodu dostępu lub przydzielonego dedykowanego adresu IP (nawet jeśli użytkownik nas do tego upoważni).