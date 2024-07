W sumie istnieje pięć różnych sposobów na oglądanie sportu na telewizorze z ExpressVPN:

– poprzez natywną aplikację na smart TV lub urządzenie do streamingu;

– poprzez odpalenie streamingu na komputerze i podłączenie komputera do telewizora za pomocą kabla HDMI;

– poprzez dublowanie zawartości ekranu (mirroring) lub bezprzewodowe przesyłanie treści (casting) do telewizora lub urządzenia do streamingu z komputera lub urządzenia mobilnego;

– poprzez łączenie się z routerem obsługującym ExpressVPN, który pozwala na korzystanie z nieograniczonej liczby urządzeń i znacznie ułatwia łączenie się z różnymi lokalizacjami serwerów jednocześnie;

– Rozwiązanie MediaStreamer od ExpressVPN jest przeznaczone dla urządzeń, na których nie można zainstalować VPN, takich jak niektóre konsole do streamingu i konsole do gier. MediaStreamer wystarczy skonfigurować tylko raz, choć nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa, jakie daje VPN.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich sposobów przeniesienia ExpressVPN na telewizor z dużym ekranem, kliknij tutaj lub skontaktuj się z pracownikiem całodobowej pomocy technicznej.