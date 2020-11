Zdobądź najlepszy VPN do streamowania Peacock TV

Co mogę oglądać na Peacock?

Peacock to uruchomiona w lipcu 2020 roku przez NBCUniversal usługa streamingowa, nazwana na cześć maskotki amerykańskiego giganta medialnego. Podstawowy plan subskrypcyjny jest bezpłatny i oferuje dostęp do wielu popularnych filmów i programów telewizyjnych z Universal, NBC i innych studiów. Inne ważne wydarzenia, do których uzyskasz dostęp, to hiszpańskojęzyczne programy i wiadomości z Telemundo. Minusem jest to, że nie da się pominąć reklam.

Co obejmuje plan Peacock Premium?

Decydując się na miesięczną opłatę, możesz przejść na konto Peacock Premium, które obejmuje dostęp do wydarzeń sportowych na żywo (np. angielskiej Premier League), oryginalnych seriali Peacock, powtórek aktualnych programów NBC następnego dnia oraz dodatkowych filmów, programów telewizyjnych i programów dla dzieci.

Co obejmuje plan Peacock Premium Plus?

W ramach tej rozbudowanej subskrypcji otrzymujesz wszystko to, na co możesz liczyć w przypadku planu Peacock Premium, jednak nie musisz już oglądać reklam.