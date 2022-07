DirecTV Now to stara nazwa, a AT&T TV Now to nowa nazwa. Obie nazwy odnoszą się do tej samej usługi: platformy streamingowej (dostępnej tylko online), która umożliwia subskrybentom dostęp do programów na żywo i na żądanie za miesięczną opłatą. Oferuje popularne kanały, takie jak HBO, Showtime i ESPN, a także specjalne pakiety sportowe, takie jak NFL Sunday Ticket.

To rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, które nie mogą zainstalować anteny satelitarnej lub dla miłośników usług typu cord-cutting, którzy nie lubią zawracać sobie głowy długoterminowymi umowami, często występującymi przy telewizji satelitarnej lub kablowej.