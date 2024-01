Jak oglądać mecze Ligi Konferencji Europy UEFA 2023-24 na żywo w Twoim kraju

Kilka stacji będzie transmitować na żywo mecze Ligi Konferencji Europy UEFA. Możesz je bezpiecznie obejrzeć dzięki VPN. Wykonaj te proste kroki:

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z lokalizacją serwera, która jest zgodna z lokalizacją danej stacji. Na przykład, jeśli chcesz obejrzeć amerykańską transmisję, połącz się z serwerem w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź harmonogram stacji, którą chcesz oglądać, np. Paramount Plus. Zacznij kibicować!

Czy mogę używać VPN do oglądania Ligi Konferencji Europy UEFA z innego kraju?

ExpressVPN to usługa zapewniająca prywatność i bezpieczeństwo i nie powinna być wykorzystywana do omijania praw autorskich. Nie widzimy ani nie kontrolujemy tego, co robisz podczas połączenia z naszym VPN, więc to Ty ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie naszych warunków świadczenia usług, warunków dostawcy treści i wszelkich obowiązujących przepisów.

Oglądaj wybrane mecze Ligi Konferencji Europy UEFA za darmo w Belgii

RTBF

Cena: Za darmo

Widzowie w Belgii mogą oglądać wybrane mecze Ligi Konferencji Europy UEFA na żywo na RTBF. Transmisje zawierają francuski komentarz, ale można je obejrzeć za darmo.

Oglądaj wybrane mecze Ligi Konferencji Europy UEFA za darmo w Austrii

ServusTV

Cena: Za darmo

Oglądaj na żywo wybrane mecze Ligi Konferencji Europy UEFA za pośrednictwem austriackiej stacji ServusTV, która transmituje mecze w języku niemieckim. ServusTV nadaje także Ligę Mistrzów, Ligę Europy i inne popularne wydarzenia sportowe, w tym wybrane wyścigi Formuły 1. Wszystko to za darmo.

Jak oglądać mecze Ligi Konferencji Europy UEFA 2023-24 na żywo w USA

Paramount Plus

Cena: 6 USD/miesiąc

Mecze Ligi Konferencji Europy UEFA będą transmitowane na żywo i na wyłączność za pośrednictwem Paramount Plus. Dla nowych subskrybentów dostępna jest siedmiodniowa darmowa wersja próbna. To dobra opcja, jeśli chcesz obejrzeć tylko konkretny mecz.

Oglądaj mecze Ligi Konferencji Europy UEFA 2023-24 w UK

BT Sport

Cena: 25 GBP/miesiąc

Obejrzyj każdy mecz Ligi Konferencji Europy UEFA w sezonie 2022-23 – od fazy grupowej po sam finał – na żywo w BT Sport w Wielkiej Brytanii. Widzowie w Wielkiej Brytanii mogą (bez podpisywania umowy) wykupić abonament na transmisję każdego meczu w ramach miesięcznej przepustki BT Sport.

Uwaga: Do subskrypcji BT Sport będziesz potrzebować karty kredytowej/debetowej z Wielkiej Brytanii/Irlandii.

FAQ: Liga Konferencji Europy UEFA Czym jest Liga Konferencji Europy UEFA? Liga Konferencji Europy to trzecie w hierarchii (za Ligą Mistrzów i Ligą Europy) rozgrywki piłkarskie UEFA, dające szansę na grę większej liczbie klubów z różnych krajów. Ile drużyn gra w Lidze Konferencji Europy UEFA? W sezonie 2022-23 do fazy grupowej kwalifikują się 32 drużyny. Kto wygrał Ligę Konferencji Europy UEFA 2021-22? AS Roma wygrał inauguracyjne rozgrywki, pokonując Feyenoord 1-0 w finale Ligi Konferencji Europy UEFA 2021-22. To było pierwsze poważne europejskie trofeum, które zdobył włoski klub. Kiedy odbędzie się finał Ligi Konferencji Europy UEFA 2022-23? Finał Ligi Konferencji Europy UEFA 2022-23 odbędzie się w środę 7 czerwca 2023 roku na Fortuna Arena w czeskiej Pradze.