Jak oglądać na żywo mecze Pucharu Włoch w sezonie 2024–25

Puchar Włoch w sezonie 2024–25

Danilo i Juventus FC wkraczają na boisko z zamiarem kontynuowania dominacji w Pucharze Włoch. Zebry zdobyły rekordową liczbę 15 trofeów Pucharu Włoch, z czego sześć w ostatniej dekadzie. Zobaczymy, czy Lautaro Martínez i Inter Mediolan będą w stanie zdetronizować Juventus, tak jak zrobili to w 2025 roku. Niezależnie od tego, komu kibicujesz, z ExpressVPN masz pewność, że możesz oglądać transmisje na żywo, zarówno w domu, jak i w podróży dzięki czemu nie przegapisz żadnego meczu!

Dlaczego potrzebujesz VPN, aby oglądać mecze Pucharu Włoch na żywo

Podczas oglądania wszystkich meczów Pucharu Włoch warto rozważyć skorzystanie z ochrony ExpressVPN. Subskrypcja pozwala na oglądanie piłki nożnej w jakości HD, a nawet UHD, gdy jest dostępna, omijanie ograniczeń prędkości nałożonych przez dostawcę Internetu i oglądanie wydarzeń bez obaw o spowolnienia czy lagi. Ciesz się sportem na żywo podczas spaceru, zabawy z psem, a nawet podczas rodzinnej kolacji, kupując subskrypcję ExpressVPN już dziś!

Najlepszy VPN do oglądania meczów Pucharu Włoch w sezonie 2024–25

ExpressVPN to najlepszy VPN do oglądania na żywo meczów Pucharu Włoch. Dzięki nowoczesnym serwerom o prędkości 10 Gb/s na całym świecie, możesz korzystać z pełnej ochrony prywatności VPN na swoich ulubionych urządzeniach, w tym na Windowsie, Macu, Androidzie i iOS. Dodatkowo dostępne są różne metody streamingu na dużym ekranie. Jeśli potrzebujesz pomocy, ExpressVPN oferuje całodobową pomoc techniczną za pośrednictwem czatu na żywo oraz pozbawioną ryzyka 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy!

Oglądaj Puchar Włoch 2024–25 za darmo

Włochy

Mediaset

Mecze Coppa Italia będą transmitowane za darmo przez cały sezon na Mediaset. Dla niewtajemniczonych, Mediaset Infinity oferuje włoskie i międzynarodowe seriale, filmy i kreskówki do oglądania, kiedy i gdzie chcesz, na wszystkich ulubionych urządzeniach. Filmy Mediaset Infinity są dostępne do streamingu w oryginalnym języku z napisami, a na smart TV możesz cieszyć się filmami w jakości 4K. Każdy tydzień zawiera również ekskluzywną premierę od Warner Bros. Studios.

Mecze Pucharu Włoch na żywo z darmowymi okresami próbnymi

Stany Zjednoczone

Paramount Plus

Kanały: CBS

CBS posiada prawa do transmisji Pucharu Włoch w USA. Kibice piłki nożnej mogą cieszyć się co najmniej 25 meczami Pucharu Włoch na żywo na Paramount Plus. Dobra wiadomość: Paramount Plus oferuje 7-dniowy darmowy okres próbny.

Uwaga: do subskrypcji Paramount Plus konieczne jest posiadanie amerykańskiej karty kredytowej.

Zaglądaj tu regularnie, aby dowiedzieć się o kolejnych sposobach oglądania Pucharu Włoch na żywo!

Jak oglądać mecze Pucharu Włoch na wszystkich urządzeniach streamingowych

Korzystając z ExpressVPN kibice piłki nożnej mogą zagwarantować sobie możliwość obejrzenia na żywo meczów Pucharu Włoch na wszystkich swoich urządzeniach – od smartfonów i tabletów po konsole do gier i smart TV – bez obaw o „dławienie” transferu lub szpiegowanie w publicznych sieciach Wi-Fi.

Kiedy rozpocznie się Puchar Włoch 2024–25

Puchar Włoch 2024–25 rozpocznie się w niedzielę, 4 sierpnia, od rundy wstępnej.

Terminarz Pucharu Włoch 2024–25

Terminarz Pucharu Włoch w sezonie 2024–25 znajdziesz na oficjalnej stronie ligi, a poniżej podajemy kilka ważnych terminów.

Data Mecz 4 sierpnia 2024 Runda wstępna 11 sierpnia 2024 Runda 1

25 września 2024 Runda 2 4 grudnia 2024 1/8 18 grudnia 2024 1/8 2 lutego 2025 Ćwierćfinał 26 lutego 2025 Ćwierćfinał 2 kwietnia 2025 Półfinał (pierwsza kolejka) 23 kwietnia 2025 Półfinał (druga kolejka) 14 maja 2025 Finał

Jakie drużyny rywalizują w Pucharze Włoch

Juventus, Inter Mediolan i Napoli to czołowe kluby rywalizujące w Pucharze Włoch w sezonie 2025. Czy Milan w końcu przerwie swoją długą passę bez tytułu i zdobędzie Puchar Włoch po raz pierwszy od 2003 roku?

Ostatni zwycięzcy Pucharu Włoch

Rok Zwycięzca 2013–14 Napoli (5. tytuł) 2014–15 Juventus (10. tytuł) 2015–16 Juventus (11. tytuł) 2016–17 Juventus (12. tytuł) 2017–18 Juventus (13. tytuł) 2018–19 Lazio (7. tytuł) 2019–20 Napoli (6. tytuł) 2020–21 Juventus (14. tytuł) 2021–22 Inter Mediolan (8. tytuł) 2022–23 Inter Mediolan (9. tytuł) 2023–24 Juventus (15. tytuł) 2024–25 Do ustalenia

