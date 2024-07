Jak oglądać Wimbledon – finał na żywo kobiet w 2024 roku



Dobra wiadomość: możesz oglądać na żywo finał Wimbledonu kobiet 2024 z ExpressVPN, wykonując kilka prostych kroków:

Oglądasz na komputerze? Dla najlepszej jakości streamingu użyj rozszerzenia ExpressVPN dla przeglądarki Chrome, Firefox lub Edge.





Zdobądź ExpressVPN

Czy mogę użyć VPN do oglądania finału Wimbledonu kobiet 2024 z innego kraju?

Niektórzy użytkownicy oglądają finał kobiet Wimbledonu, łącząc się z serwerem VPN w innym kraju, ale może to naruszać prawa autorskie lub warunki korzystania z usługi streamingowej. ExpressVPN to narzędzie do ochrony prywatności i bezpieczeństwa, a jego używanie w celu ominięcia praw autorskich jest sprzeczne z naszymi warunkami świadczenia usług. Nie możemy zobaczyć ani kontrolować, co robisz podczas połączenia z naszym VPN, więc ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich stosownych warunków i przepisów podczas korzystania z niego.

Czy warto używać darmowego VPN do oglądania Wimbledonu?

Zamiast używać darmowego VPN do oglądania tenisa, w tym Wimbledonu, kibice sportu powinni korzystać z ExpressVPN przez cały rok. ExpressVPN oferuje serwery o wysokiej prędkości w 105 krajach oraz łatwe w użyciu aplikacje na Windowsa, Maca, Androida i iOS. Dodatkowo, ExpressVPN jest dostępny na platformach, których inne firmy VPN mogą nie obsługiwać, takich jak Linux, Android TV, Amazon Fire TV i routery, oraz rozszerzenia dla przeglądarek Chrome, Firefox i Edge. Jeśli potrzebujesz pomocy, ExpressVPN oferuje całodobową pomoc techniczną przez czat oraz pozbawioną ryzyka 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy!

Najlepszy VPN do oglądania finału kobiet na Wimbledonie 2024

ExpressVPN to najlepszy VPN do bezpiecznego streamingu finału kobiet na Wimbledonie 2024. Dzięki nowoczesnym serwerom o prędkości 10 Gb/s w lokalizacjach na całym świecie, możesz cieszyć się pełną ochroną prywatności VPN, nie tracąc ani sekundy akcji. ExpressVPN oferuje łatwe w użyciu aplikacje na Windowsa, Maca, Androida i iOS, nie wspominając o różnych sposobach streamingu na dużym ekranie. Jeśli potrzebujesz pomocy, ExpressVPN oferuje całodobową pomoc techniczną przez czat oraz pozbawioną ryzyka 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy!

Jak oglądać na dużym ekranie telewizora

Jak za darmo oglądać finał Wimbledonu live

Australia

9Now

Australijski Channel 9 oferuje bezpłatną transmisję mistrzostw Wimbledonu 2024! Widzowie mogą oglądać finał Wimbledonu kobiet za pośrednictwem strony 9Now lub przez aplikacje mobilne dla iOS i Androida. Rejestracja może wymagać podania aktualnego australijskiego kodu pocztowego (np. 2000 lub 3001), ale jest to całkowicie darmowe.

Oglądaj 9Now z VPN

Wielka Brytania

BBC

BBC iPlayer to idealny sposób dla brytyjskich kibiców tenisa na oglądanie finału kobiet na Wimbledonie. Jest również całkowicie darmowy!

Uwaga: w celu utworzenia darmowego konta może być konieczne podanie brytyjskiego kodu pocztowego (np. KT6 4EU, NW5 2HR).

Jak oglądać transmisje sportowe z BBC iPlayer

Oglądaj finał Wimbledonu kobiet 2024 z darmowymi okresami próbnymi

Stany Zjednoczone

YouTube TV

Cena: od 73 USD/miesiąc

Kanały: ESPN

YouTube TV oferuje Amerykanom dostęp do kanału ESPN, który będzie transmitował finał Wimbledonu kobiet, a subskrypcja kosztuje 73 USD/miesiąc. Może być konieczne podanie amerykańskiego kodu pocztowego (np. 10022, 48104 itd.), ale usługa akceptuje wiele różnych metod płatności. Jeśli nie chcesz się zobowiązywać do YouTube TV, skorzystaj z darmowego okresu próbnego.

Uwaga: do subskrypcji YouTube TV może być potrzebna aktualna amerykańska karta kredytowa/debetowa lub PayPal. Możesz nadal subskrybować YouTube TV za pośrednictwem Google Play, nawet jeśli nie posiadasz amerykańskiej karty kredytowej/debetowej.

Chcesz oglądać na dużym ekranie? Poznaj wszystkie sposoby uzyskania ExpressVPN na swoim telewizorze.

Oglądaj YouTube z ExpressVPN

Fubo

Cena: 80 USD/miesiąc

Kanały: ESPN

Szukasz innego sposobu na obejrzenie finału kobiet w Wimbledonie? Sprawdź Fubo, który oferuje kanał ESPN oraz 7-dniowy darmowy okres próbny.

Uwaga: subskrypcja wymaga podania amerykańskiej karty kredytowej/debetowej. Adres rozliczeniowy może decydować o dostępnych lokalnych kanałach, a zmiana lokalizacji może nie być możliwa.

Jak oglądać Fubo

DirecTV Stream

Cena: od 85 USD/miesiąc

Kanały: ESPN

DirecTV Stream jest często droższy, ale to świetna opcja dla kibiców ze Stanów Zjednoczonych do oglądania finał Wimbledonu kobiet w przypadku preferowania usługi typu cord-cutting nad dodatkową aplikację streamingową. Usługa oferuje 5-dniowy darmowy okres próbny.

Oglądaj DirecTV Stream z VPN

Inne sposoby oglądania Wimbledonu – finału na żywo kobiet w 2024 roku

Stany Zjednoczone

ESPN+

Cena: 11 USD/miesiąc

ESPN+ będzie transmitować finał Wimbledonu równocześnie z ESPN. Warto zauważyć, że aby oglądać transmisje Wimbledonu na ESPN+ zazwyczaj wymagany jest aktualny abonament telewizyjny, zarówno u tradycyjnego dostawcy kablowego, jak i w usłudze typu cord-cutting.

Oglądaj ESPN z VPN

Hulu+Live TV

Cena: 77 USD/miesiąc

Kanały: ESPN

Hulu nie oferuje darmowego okresu próbnego, ale ma pakiet telewizji na żywo przeznaczony dla amerykańskich kibiców, który zawiera wszystkie najważniejsze kanały do bezpiecznego streamingu Wimbledonu oraz wiele regionalnych sieci sportowych. Darmowe okresy próbne nie są dostępne.

Oglądaj Hulu z VPN

Sling TV

Cena: Zmienna

Kanały: ESPN

Kanał Tennis Channel jest zawarty w pakiecie sportowym Sling TV jako dodatek, który jest dostępny za dodatkowe 11 USD/miesiąc (oprócz podstawowego pakietu Sling Orange lub Blue) i pozwala amerykańskim subskrybentom na oglądanie na żywo wszystkich meczów Wimbledonu. Użytkownik otrzymuje również dostęp do innych kanałów, takich jak NBA TV, MLB Network, NHL Network i beIN SPORTS.

Oglądasz na komputerze? Dla najlepszej jakości streamingu użyj rozszerzenia ExpressVPN dla przeglądarki Chrome, Firefox lub Edge.

Oglądaj tenis ze Sling

Kanada

TSN+

Cena: 20 CAD/miesiąc

Kanadyjscy kibice mają możliwość obejrzenia na żywo finału Wimbledonu kobiet na TSN+. Choć usługa nie oferuje darmowego okresu próbnego, TSN+ pozwala użytkownikom na zakup jednodniowego dostępu za mniej niż 11 CAD (co jest przydatne, jeśli chcesz obejrzeć tylko określony mecz lub finał). Sprawdź wcześniej harmonogram transmisji.

Zdobądź ExpressVPN

Australia

Stan Sport

Cena: 10 AUD/miesiąc (oprócz 15 AUD/miesiąc za subskrypcję Stan)

Australijscy kibice mogą oglądać finał Wimbledonu kobiet bez reklam, na żywo i na żądanie za pośrednictwem Stan Sport. Stan Sport jest dostępny jako dodatek (10 AUD/miesiąc) do subskrypcji Stan (15 AUD/miesiąc).

Uwaga: aby się zarejestrować, może być potrzebna australijska karta kredytowa/debetowa oraz kod pocztowy.

Oglądaj na żywo transmisje tenisa

Rozpoczęcie finału Wimbledonu kobiet 2024

Finał kobiet na Wimbledonie 2024 jest zaplanowany na sobotę, 13 lipca.

Lokalizacja finału Wimbledonu kobiet 2024

Finał Wimbledonu kobiet 2024 odbędzie się na kultowych trawiastych kortach w All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

Oglądaj tenis z ExpressVPN!

Jaka jest pula nagród na Mistrzostwach Wimbledonu 2024?

Pula nagród na Mistrzostwach Wimbledonu 2024 nie została jeszcze ogłoszona. Jednak Markéta Vondroušová zdobyła ponad 2,3 mln EUR (niecałe 10 mln zł) za zwycięstwo nad Ons Jabeur.

Ostatnie zwyciężczynie Wimbledonu kobiet

Serena Williams, Simona Halep i Markéta Vondroušová wygrały turniej Wimbledonu w ostatnich latach. Oto pełna lista zwyciężczyń od 2014 roku.

Rok Zwyciężczyni 2014 Petra Kvitová (drugi tytuł) 2015 Serena Williams (szósty tytuł) 2016 Serena Williams (siódmy tytuł) 2017 Garbiñe Muguruza (pierwszy tytuł) 2018 Angelique Kerber (pierwszy tytuł) 2019 Simona Halep (pierwszy tytuł) 2020 Turniej nie odbył się (pandemia) 2021 Ashleigh Barty (pierwszy tytuł) 2022 Elena Rybakina (pierwszy tytuł) 2023 Markéta Vondroušová (pierwszy tytuł) 2024 Do ustalenia

Zdobądź ExpressVPN

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do obchodzenia praw autorskich. Zapoznaj się z warunkami świadczenia usług ExpressVPN oraz warunkami użytkowania Twojego dostawcy treści, aby uzyskać więcej informacji.