Jak oglądać Superpuchar Niemiec 2025

Chcesz bezpiecznie oglądać na żywo transmisję Superpucharu Niemiec? ExpressVPN to idealne rozwiązanie, które zapewni Ci dostęp do transmisji ulubionych drużyn i wielkich meczów w dowolnej sieci – czy to w domu, w podróży, czy na publicznych sieciach Wi-Fi!

Zdobądź ExpressVPN. Połącz się z serwerem VPN, który odpowiada lokalizacji nadawcy, którego chcesz oglądać. Na przykład, mieszkańcy Niemiec mogą połączyć się z bezpiecznym serwerem w Niemczech, aby za darmo oglądać mecz na Ran.de. Dołącz do wielkich emocji!

Oglądasz na komputerze? Aby uzyskać najlepsze wrażenia ze streamingu, użyj rozszerzenia ExpressVPN dla przeglądarki Chrome, Firefox lub Edge.

Informacje o Superpucharze Niemiec 2025

Superpuchar Niemiec 2025 to pojedynek między Bayerem Leverkusen (mistrzem Bundesligi 2024/25) a VfB Stuttgart, wicemistrzem Bundesligi. Czarnoczerwoni niedawno zakończyli sezon z podwójnym tytułem, zdobywając zarówno mistrzostwo Bundesligi, jak i Puchar Niemiec.

Dlaczego warto używać VPN do streamingu Superpucharu Niemiec

Na pewno warto rozważyć oglądanie Superpucharu Niemiec z ExpressVPN, który zapewni Ci ochronę podczas oglądania. Subskrypcja ExpressVPN pozwala na oglądanie piłki nożnej bez lagowania i zacięć, omijać „dławienie” na podstawie treści ze strony ISP oraz śledzić wydarzenia zarówno w domu, jak i w podróży. Osiągnij idealną równowagę między szybkością a bezpieczeństwem, kupując subskrypcję ExpressVPN już dziś!

Najlepszy VPN do oglądania meczu Superpucharu Niemiec 2025

ExpressVPN to najlepszy VPN do streamingu Superpucharu Niemiec 2025 na żywo. Dzięki serwerom nowej generacji o przepustowości 10-Gb/s zlokalizowanym na całym świecie, możesz cieszyć się pełną ochroną prywatności na swoich ulubionych urządzeniach, w tym Windowsie, Macu, Androidzie i iOS. Do dyspozycji jest również duży wybór metod streamingu na dużym ekranie. Jeśli potrzebujesz pomocy, ExpressVPN oferuje całodobową pomoc techniczną na żywo i pozbawioną ryzyka 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy!

Superpuchar Niemiec 2025 – gdzie oglądać za darmo online



Niemcy

RAN.de (Sat.1)

Dobre wieści: dostępny jest bezpłatny niemiecki kanał ProSieben i jego platforma streamingowa, Ran.de, które będą transmitować Superpuchar Niemiec 2025 za darmo!

Oglądaj Superpuchar Niemiec 2025 z darmowymi okresami próbnymi

Stany Zjednoczone

DirecTV Stream

Kanały: ESPN

DirecTV Stream oferuje ESPN, co pozwala użytkownikom na transmisję na żywo Superpucharu Niemiec 2025. Dobre wieści: usługa oferuje 5-dniowy darmowy okres próbny.

Fubo

Kanały: ESPN

Możesz obejrzeć Superpuchar Niemiec 2025 na ESPN za pośrednictwem Fubo, które oferuje 7-dniowy darmowy okres próbny.

Uwaga: aby się zarejestrować, konieczne będzie podanie amerykańskiej karty kredytowej/debetowej. Adres rozliczeniowy może wpłynąć na dostępność lokalnych kanałów, a zmiana lokalizacji może być niemożliwa.

Hulu + Live TV

Kanały: ESPN

Hulu+Live TV to kolejny sposób dla kibiców na bezpieczne i niezawodne obejrzenie Superpucharu Niemiec 2025. Najlepsze jest to, że niezależnie od tego, czy kibicujesz Bayerowi Leverkusen, czy VfB Stuttgart, Hulu oferuje 3-dniowy darmowy okres próbny. Może być konieczne podanie aktualnego amerykańskiego kodu pocztowego (np. 10012, 48104) i karty kredytowej.

YouTube TV

Kanały: ESPN

YouTube TV oferuje każdy kanał ESPN, umożliwiając widzom w USA oglądanie Superpucharu Niemiec! Może być konieczne podanie amerykańskiego kodu pocztowego (np. 10022, 48104, itp.), ale akceptowane są różne metody płatności. Jeśli nie chcesz zobowiązywać się subskrypcją YouTube TV, skorzystaj z darmowego okresu próbnego.

Uwaga: aby zarejestrować się w YouTube TV, może być konieczne podanie aktualnej amerykańskiej karty kredytowej/debetowej lub PayPala. Możesz jednak subskrybować YouTube TV przez Google Play, nawet jeśli nie masz amerykańskiej karty kredytowej/debetowej.

Inne sposoby oglądania Superpucharu Niemiec na żywo

Niemcy

Sky Deutschland

W Niemczech kibice piłki nożnej mogą oglądać transmisję Superpucharu Niemiec za pośrednictwem WOW, usługi streamingowej Sky. WOW to świetny sposób dla kibiców, aby śledzić niemiecką Bundesligę i DFL-Pokal, a także angielską Premier League!

Uwaga: aby się zarejestrować, może być konieczne podanie niemieckiej metody płatności.

Wielka Brytania

Sky Sports

Brytyjscy kibice, którzy chcą oglądać Superpuchar Niemiec 2025, mogą to zrobić za pośrednictwem Sky Sports. Dla osób niezorientowanych, Sky Sports jest dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii i Irlandii i wymaga podpisania umowy. Subskrybenci mogą również oglądać mecze online za pomocą aplikacji Sky Go na komputer, iOS i Androida.

Uwaga: aby się zarejestrować, może być konieczne podanie karty kredytowej/debetowej z Wielkiej Brytanii lub Irlandii.

Stany Zjednoczone

ESPN+

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy chcą oglądać Superpuchar Niemiec na żywo, mogą to zrobić na ESPN+, które posiada prawa do transmisji niemieckiego superpucharu do 2026 roku. Widzowie mogą śledzić wydarzenia w języku angielskim.

Sling TV

Kanały: ESPN

Sling TV oferuje dostęp do ESPN, który będzie transmitować Superpuchar Niemiec w 2025 roku. Warto zauważyć, że Sling nie oferuje już darmowego okresu próbnego.

Jak oglądać Superpuchar Niemiec na urządzeniach streamingowych

Dzięki subskrypcji ExpressVPN kibice piłki nożnej mogą oglądać Superpuchar Niemiec na wielu urządzeniach, od smartfonów i tabletów po konsole do gier i smart TV.

Ostatni zwycięzcy Superpucharu Niemiec

Rok Zwycięzca 2014 Borussia Dortmund (Piąty tytuł) 2015 VfL Wolfsburg (Pierwszy tytuł) 2016 Bayern Monachium (Piąty tytuł) 2017 Bayern Monachium (Szósty tytuł) 2018 Bayern Monachium (Siódmy tytuł) 2019 Borussia Dortmund (Szósty tytuł) 2020 Bayern Monachium (Ósmy tytuł) 2021 Bayern Monachium (Dziewiąty tytuł) 2022 Bayern Monachium (Dziesiąty tytuł) 2023 RB Leipzig (Pierwszy tytuł) 2024 Bayer Leverkusen (Pierwszy tytuł)

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania praw autorskich. Przeczytaj warunki świadczenia usług ExpressVPN i warunki użytkowania dostawcy treści, aby uzyskać więcej informacji.