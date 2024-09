Centrum praw ExpressVPN

Prawa cyfrowe w ExpressVPN

ExpressVPN od samego początku angażuje się w tworzenie bezpieczniejszego i bardziej swobodnego Internetu – naszym celem było zapewnienie bardziej skutecznych i dostępnych narzędzi do omijania cenzury niż te, które były dostępne do tej pory. Nasze przekonanie o cyfrowych prawach jednostki jest myślą przewodnią naszej pracy od ponad dekady. Nasze zaangażowanie w ochronę osób narażonych bezpośrednio wpływa na technologie, które stworzyliśmy. Dlatego też opracowaliśmy, naszym zdaniem, jedyny protokół VPN zbudowany od podstaw w celu obsługi maskowania, co ma kluczowe znaczenie w krajach, w których panuje cenzura. To również dlatego staliśmy się pierwszym wiodącym dostawcą, który zaprojektował nasze serwery VPN tak, aby działały tylko na pamięci RAM, ponieważ zbyt dobrze rozumiemy ryzyko przejęcia serwerów – czasami przez podmioty państwowe.

To już oczywiste, że ludzie będą uczestniczyć w cyfrowych aspektach naszego społeczeństwa, ale konieczność angażowania się online nie powinna wymagać od ludzi automatycznej rezygnacji z ich podstawowych praw człowieka – w tym autonomii, społeczności, godności i równości. Zasadniczo ludzie powinni mieć możliwość kontrolowania swoich własnych doświadczeń online i wybierania, ile informacji udostępniają w Internecie.

Aby obrońcy praw człowieka mogli wykonywać swoją pracę, potrzebują swobodnego i otwartego Internetu. Jednak w związku z tym, że technologie internetowe mają kluczowe znaczenie dla komunikacji, stoją one w obliczu zagrożeń, takich jak inwigilacja rządowa i przerwy w dostępie do Internetu. Nasze produkty pomagają ludziom lepiej chronić się przed nadzorem, omijać cenzurę w Internecie i chronić ich prawa. Wiemy, że ma to kluczowe znaczenie dla aktywistów i współpracowaliśmy bezpośrednio z wieloma organizacjami i aktywistami, aby umożliwić im pracę.

W ciągu ostatniej dekady w naszej ścisłej współpracy z dziennikarzami i aktywistami widzieliśmy, jak ważny jest dostęp do narzędzi zapewniających łączność i ochronę. Swobodny dostęp do mediów społecznościowych i szeroko pojętego Internetu ma kluczowe znaczenie dla obywateli, aby mogli się łączyć, wspólnie organizować i przezwyciężać opresję – a my działamy po to, by być częścią tego rozwiązania.