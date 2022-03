Jak streamować Pluto TV online z VPN

Uzyskaj bezpieczny dostęp do wszystkich aplikacji i usług, których potrzebujesz do pracy, streamingu oraz rozrywki.

To pierwsza usługa VPN, która nie spowalnia ani nie powoduje buforowania moich serwisów streamingowych, gdy jestem w domu. Doceniam to i dziękuję wam za kawał dobrej roboty!

Doskonały. W przeciwieństwie do innych sieci VPN, w których streamowanie czegokolwiek trwało wieki, z ExpressVPN w ogóle nie zauważyłam różnicy. Naprawdę wiele potrzeba, by mnie zadowolić, ale w tym przypadku to się udało.

ExpressVPN jest często recenzowany jako jedna z najszybszych usług VPN na świecie. Choć wszystkie VPN mogą powodować nieznaczne zmniejszenie prędkości Internetu, serwery ExpressVPN są stale optymalizowane pod kątem streamowania i niezawodności prędkości, co oznacza, że prawdopodobnie nie zauważysz żadnej różnicy. Co więcej, ExpressVPN pozwala obejść limity transferu i „dławienie” przez dostawcę usług internetowych. Jeśli administrator sieci lub dostawca Internetu spowalnia streaming wideo, połączenie się z serwerem ExpressVPN może w rzeczywistości zwiększyć prędkość.

ExpressVPN ma łatwe w użyciu aplikacje dla wielu z tych urządzeń i obejmuje pięć urządzeń jednocześnie. Ale nawet jeśli Twoje urządzenie nie może bezpośrednio zainstalować ExpressVPN, nadal możesz w pełni korzystać z zalet VPN, podłączając je do routera z uruchomionym ExpressVPN. Chcesz oglądać Pluto TV na dużym ekranie? Dowiedz się o wszystkich sposobach podłączenia ExpressVPN do telewizora .

Pluto TV jest wspierany przez reklamy, co oznacza, że jest całkowicie bezpłatny do streamowania wszystkich filmów i programów dokumentalnych na platformie, ale będą przerywane czasami przez reklamy. Pluto TV nie wymaga karty kredytowej, aby się zarejestrować.

*ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania zasad związanych z prawami autorskimi. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami świadczenia usług ExpressVPN i Warunkami świadczenia usług Pluto TV.

